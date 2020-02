Na lodi potvrdili už 20 ľudí s koronavírusom: Pre epidémiu môžu byť ohrozené ľudské práva

Medzi desiatkou novo nakazených sa podľa agentúry AP nachádzajú štyria Japonci, dvaja Američania, dvaja Kanaďania, jeden občan Nového Zélandu a jeden Taiwančan. V Číne dosiahol počet obetí nového koronavírusu vo štvrtok 563, pričom za 24 hodín bolo zaznamenaných 3694 nových prípadov nákazy a 73 nových obetí. Infikovaných je už dovedna viac ako 28.000 ľudí.

Približne 3700 ľudí zostane na lodi v karanténe najmenej dva týždne. V Japonsku bolo doposiaľ nahlásených 45 prípadov nákazy. "Veríme, že americká vláda Američanov na palube evakuuje," povedal pre agentúru Reuters 75-ročný spisovateľ Gay Courter, ktorý sa na lodi nachádza. "Je pre nás lepšie, aby sme cestovali, kým sme ešte zdraví, a ak aj ochorieme, je lepšie, aby sme boli liečení v amerických nemocniciach," dodal.

Zdroj: TASR

Už druhý deň je v karanténe v hongkonskom prístave Kai Tak výletná loď World Dream s 3600 pasažiermi. Takisto tam prebieha testovanie po tom, ako boli už potvrdené tri prípady nákazy. U 33 členov posádky sa zistili symptómy infekcie dýchacích ciest a troch so zvýšenou teplotou poslali do nemocnice.

Saudská Arábia zakázala občanom cestovať do Číny

Saudská Arábia zakázala svojim občanom a obyvateľom cestovať do Číny. Tamojšie Generálne riaditeľstvo pre pasy vo štvrtok oznámilo, že opatrenie prijali v reakcii na šírenie nového koronavírusu, ktorého epicentrum je v centrálnej Číne. V prípade porušenia zákazu sa obyvatelia kráľovstva nebudú môcť vrátiť a úrady pri nich uplatnia regulačné opatrenia na cestovné doklady. Informovala o tom saudskoarabská tlačová agentúra SPA.

Novým koronavírusom 2019-nCoV sa po celom svete nakazilo viac ako 28 200 ľudí. Okrem Číny hlásia prípady vo viac ako dvoch desiatkach krajín. V Číne v dôsledku koronavírusu zomrelo 560 ľudí a jeden človek mu podľahol aj na Filipínach. Podľa správ čínskych médií nový vírus objavili už aj u čerstvo narodeného bábätka. Dieťa sa údajne narodilo infikovanej matke v nemocnici v čínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa vírus začal šíriť. Čínska vláda túto informáciu zatiaľ nepotvrdila.

Zdroj: Twitter/CCTV Asia Pacific

Čína aj iné krajiny prijali mimoriadne opatrenia, aby zabránili šíreniu vírusu. Zahraničné vlády napríklad obmedzili cestovanie z Číny aj do Číny, viacero aerolínií, medzi nimi aj saudskoarabská Saudia, napríklad zrušili lety. V Hongkongu a v japonskej Jokohame sú v karanténe dve výletné lode s tisíckami ľudí na palube, pretože sa tam potvrdilo viacero prípadov nákazy koronavírusom.

Čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua informovala, že úrady schválili klinické testy antivirotika Remdesivir, ktoré by mohlo pomôcť v boji proti novému koronavírusu. Prvá skupina pacientov by ho mala pravdepodobne začať brať už od štvrtka.

Naše ministerstvo varuje

Vzhľadom na kritický vývoj v súvislosti so šírením koronavírusu by sa Slováci pred cestou do Číny mali zaregistrovať na stránkach ministerstva zahraničných vecí. Rezort diplomacie o tom informoval na svojej webovej stránke s tým, že slovenské veľvyslanectvo v Pekingu naďalej poskytuje konzulárne služby.

MZV upozorňuje Slovákov využívajúcich komerčné letecké spojenie s medzipristátím na medzinárodnom letisku Ürümqi Diwopu International Airport, „že na mesto Ürümqi (Ujgurský autonómny región Xinjiang) sa nevzťahujú podmienky aktuálneho vízového režimu povoľujúce 72-hodinový a 144-hodinový bezvízový tranzit cez územie Čínskej ľudovej republiky”.

Zdroj: TASR

Slovenské veľvyslanectvo v Pekingu dočasne uzatvorilo pobočky externého poskytovateľa služieb spracúvajúceho žiadosti o schengenské vízum. „Naďalej zabezpečuje výkon konzulárnej agendy počas konzulárnych hodín vrátane dodržiavania samostatných termínov v súvislosti s matričnou či pobytovou agendou,” informuje rezort diplomacie. Podrobnejšie informácie si Slováci môžu nájsť na stránke veľvyslanectva.

Pre novú epidémiu môžu byť ohrozené ľudské práva

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vyzvala vlády na celom svete, aby sa vyhli porušovaniu ľudských práv v snahe zabrániť šíreniu epidémie nového koronavírusu, ktorý má v Číne na konte už vyše 560 obetí. AI varovala pred zvýšeným používaním cenzúry, svojvoľného zatýkania a ďalších reštrikcií, pričom vyzvala úrady, aby všetkým zasiahnutým zabezpečili prístup k zdravotnej starostlivosti.

Organizácia v stanovisku uviedla, že aktivisti snažiaci sa šíriť informácie o víruse cez sociálne médiá a ďalšie prostriedky čelia zastrašovaniu alebo vypočúvaniu. Takéto kroky na zamedzenie toku informácií môžu byť podľa AI "katastrofálne kontraproduktívne", upozorňuje skupina.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Za jednu z najväčších hrozieb pritom označila diskrimináciu a xenofóbiu vyplývajúcu z obáv pred infikovaním sa, a to v Číne i mimo nej. Ľudskoprávna organizácia poznamenala, že niektoré osoby odmietajú ubytovať, štáty im bránia vycestovať a trpia tiež únikom osobných údajov cez internet.

“Čínska vláda by mala prijať opatrenia na ochranu ľudí pred diskrimináciou, zatiaľ čo iné vlády vo svete by mali zaujať nulovú toleranciu voči rasizmu namierenému proti osobám čínskeho a ázijského pôvodu," uviedol regionálny šéf AI Nicholas Bequelin.