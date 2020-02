Droga, ktorá robí z ľudí kanibalov v Británii! Prvou obeťou je mladučká Andrea (†23)

V tele ženy našli aj flakka, známu tiež ako zombie droga. Ide o prvý prípad úmrtia spojený s touto drogou. Pred rokmi vyvolala paniku v USA po tom, ako sa po jej požití muž menom Rudy Eugene pokúšal zjesť tvár bezdomovca. Útok sa stal v médiách známy ako "kanibal v Miami".

Andrea Horvathova was found unconscious at an address in Mutley, after taking a cocktail of drugs and alcohol, an inquest has found https://t.co/4TkqoF1SZz

Ako informoval portál Daily Mail, podľa štatistík v roku 2018 vo Veľkej Británii hlásili okolo 950 užití tejto látky. Doteraz však nebolo oficiálne potvrdené žiadne úmrtie.

Ako sa k droge dostala Andrea? Podľa spomínaného portálu ju užila vo forme tabletky na večierku v Plymouthe. Dávka spôsobila infarkt a následnú smrť. Všetko sa udialo ešte 4. marca 2018. O tri dni neskôr boj o život prehrala v nemocnici. V pitevnej správe sa píše, že smrtiaci koktail obsahoval okrem látky flakka aj amfetamín, extázu a kokaín.

Polícia sa po tom, čo sa preukázala pravá príčina smrti, varovala verejnosť. Užívatelia totiž často nemajú poňatia o tom, aká je látka silná, nehovoriac o kombinácii s inými drogami.

You may have seen some press reports over the past few days about three young people being hospitalised after taking ‘UPS’ pills in Bury, Greater Manchester.Testing has found that the pills contained an extremely high dose of alpha-PVP (a hallucinogenic stimulant drug). pic.twitter.com/7K5pYlbcHI