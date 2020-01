Európska únia upozorňuje Grécko: Bariéry v mori môžu brániť prístupu žiadateľov o azyl

Hovorca počas pravidelného tlačového brífingu s európskymi novinármi zároveň pripomenul, že exekutíva EÚ zatiaľ návrhy gréckej strany nevidela. "Zavedenie bariér samo o sebe nie je v rozpore s legislatívou EÚ," zdôraznil Jahnz a zároveň dodal, že akýkoľvek druh použitých bariér alebo fyzických prekážok nesmie znemožniť prístup k azylovému konaniu, a teda poskytnutiu právnej ochrany pre tých, ktorí to môžu naozaj potrebovať.

Podľa hovorcu eurokomisie musia členské štáty EÚ rešpektovať zásadu nevyhostenia, podľa ktorej žiadatelia o azyl nesmú byť poslaní späť do krajiny, v ktorej by im hrozilo prenasledovanie. To znamená, že grécka strana by mala uvažovať o zavádzaní "primeraných" opatrení na mori medzi Tureckom a Gréckom. Jahnz spresnil, že Európska komisia je v kontakte s Aténami, aby získala podrobnejšie informácie o tomto návrhu a o jeho cieľoch.