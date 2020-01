Európska únia v boji proti smrtiacemu vírusu: Pomôže zúfalým Európanom v Číne

EK v tejto súvislosti uviedla, že občania krajín EÚ budú z mesta Wu-chan prepravení tento týždeň na palube dvoch francúzskych lietadiel. Prvé by malo priviezť približne 250 francúzskych občanov, do druhého lietadla by sa malo dostať viac ako 100 občanov EÚ z iných krajín. EÚ bude spolufinancovať náklady na obe lietadlá. Odlet prvého je naplánovaný už na stredu ráno, druhé by malo odletieť koncom týždňa. Občania členských krajín EÚ, ktorí sú prítomní v najviac postihnutom čínskom regióne a chcú sa vrátiť domov, môžu o túto možnosť požiadať bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť.

EK upozornila, že v prvej fáze budú môcť cestovať iba zdraví občania bez symptómov ochorenia. ERCC je v neustálom kontakte s vládami členských štátov EÚ s cieľom koordinovať prepravu ich občanov z Číny a následne aj možné karanténne obdobia. Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič zdôraznil, že Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) pracuje nepretržite a je v neustálom kontakte s členskými štátmi, delegáciami EÚ v regióne a tiež s čínskym veľvyslanectvom v Bruseli. "Ďalšiu podporu EÚ možno zmobilizovať na požiadanie," povedal Lenarčič.

Podľa eurokomisárky pre zdravie a potravinovú bezpečnosť Stelly Kyriakidisovej je Únia v prípade potreby pripravená podporovať členské štáty a zabezpečiť koordinovanú reakciu tak mimo hraníc Únie, ako aj v rámci EÚ. Dodala, že s Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb pozorne sleduje vývoj situácie a je v úzkom kontakte s členskými štátmi.

Británia vyzýva občanov

Britské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo v utorok občanov Spojeného kráľovstva, aby do pevninskej Číny "cestovali len v nevyhnutných prípadoch". Informovala o tom televízia Sky News. Odporúčanie britského ministerstva prišlo po tom, čo sa v Číne začal koncom minulého roka šíriť nový koronavírus a na ochorenie, ktoré spôsobuje, už zomrelo viac ako 100 ľudí. Netýka sa však Hongkongu a Macaa. Zdroj z rezortu diplomacie pre Sky News tiež uviedol, že vo štvrtok by malo z Číny evakuovať lietadlo Britov, ktorí o to majú záujem. Na podrobnostiach evakuácie sa ešte pracuje.

Čínske úrady 31. decembra 2019 informovali Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o výskyte predtým neznámeho zápalu pľúc v meste Wu-chan. Čínski odborníci 7. januára identifikovali ako príčinu choroby nový koronavírus 2019-nCoV. Podľa najnovších údajov sa vírusom nakazilo vyše 4500 pacientov a potvrdených úmrtí na chorobu bolo v Číne 106. Prípady nákazy koronavírusom zaznamenali aj v Austrálii, vo Francúzsku, v Nemecku, Japonsku, Malajzii, Nepále, Singapure, Južnej Kórei, Thajsku, Vietname a v Spojených štátoch. WHO vyhlásila epidémiu koronavírusu za "stav núdze pre verejné zdravie v jednotlivých krajinách", ale odmietla ju vyhlásiť za "celosvetový stav núdze".