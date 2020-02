FOTO Obyvatelia gréckych ostrovov protestovali v Aténach: Nechcú nové utečenecké tábory

V gréckej metropole Atény vo štvrtok protestovali starostovia a stovky obyvateľov ostrovov v Egejskom mori. Vo štvrtok sa mali starostovia týchto miest stretnúť s predstaviteľmi vlády, aby sa o tejto otázke porozprávali, starostovia však na poslednú chvíľu účasť na stretnutí zrušili a radšej zorganizovali demonštráciu. Stratis Kytelis, starosta Mytilini, najväčšieho mesta na Lesbose, vo štvrtok v Aténach vyhlásil, že gréckej vláde sa už nedá veriť. "Ľudia na ostrovoch otvorili svoje domovy a dali na pomoc (utečencom) aj z toho mála, čo majú. Ale, bohužiaľ, vďaka zlej politike (centrálnej vlády) sa situácia vymkla spod kontroly," povedal Kytelis.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petros Giannakouris

V detenčnom tábore pre utečencov Moria, ktorý sa nachádza na Lesbose a je najväčším zariadením tohto druhu v celej Európe, momentálne zadržiavajú približne 20-tisíc utečencov. Kapacita tábora je pritom 3-tisíc. Hlavnou príčinou tohto stavu je to, že Grécko a Európa sa rozhodli utečencov, ktorí vo veľkých počtoch prichádzajú cez Egejské more z neďalekého Turecka, izolovať práve na gréckych ostrovoch. Žiadny z nich nemá povolené vycestovať do gréckeho vnútrozemia, okrem výnimočných prípadov. Ide o súčasť dohody medzi EÚ a Tureckom, ktorej cieľom je za každú cenu zabrániť utečencom v ceste do európskeho vnútrozemia.