Padol verdikt v prípade vraždy pumpárky Jany (†58): FOTO Davida usvedčil spolupáchateľ

Šindler ženu podľa rozsudku zastrelil 3. decembra 2018 skoro ráno. Spolu s Ivanom Hollitzerom, ktorý sa k činu priznal a bol potrestaný štyrmi rokmi väzenia, po pol tretej ráno vtrhol na čerpaciu stanicu. Pumpárka Jana (†58) sa pred mužmi pokúšala ukryť za dverami, na ktoré Šindler vystrelil nezákonne držanou zbraňou. Podľa súdu strieľal cielene tak, aby ženu zasiahol.

Predseda senátu Martin Zelenka tvrdí, že Šindlerova vina bola jednoznačne preukázaná, a to najmä Hollitzerovou výpoveďou.

Sudca uviedol, že nie je dôvod, prečo by Hollitzer klamal, obzvlášť v prípade, keď výpoveďou usvedčuje aj sám seba. „Zároveň nebol vykonaný jediný dôkaz, ktorý by jeho výpoveď vyvracal,“ dodal sudca.

Pražský vrchný súd v utorok zamietol odvolanie štátneho zástupcu, ktorý pre Šindlera žiadal viac ako 20-ročný trest odňatia slobody, a tiež aj odvolanie obžalovaného. Šindler chcel, aby sa prípadom znovu zaoberal Krajský súd v Prahe.

Odvolací súd potvrdil 19-ročné väzenie pre Davida Šindlera (33) Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Muži z čerpacej stanice ukradli pokladňu, v ktorej bolo 10-tisíc korún (cca 396 eur), a tri kartóny cigariet. Hollitzera pražský krajský súd odsúdil za lúpež, podľa už právoplatného rozhodnutia šiel totiž na čerpaciu stanicu iba kradnúť a nepočítal s tým, že Šindler ženu zastrelí. Hollitzer i žalobca s rozsudkom v tejto časti súhlasili.

Šindler sa však proti rozhodnutiu odvolal, podľa jeho obhajcu Milana Jebavého nebolo preukázané to, že na čerpacej stanici skutočne bol. Právnik poukázal na to, že na mieste činu neboli zistené nijaké stopy, ktoré by na Šindlera ukazovali. Polícia podľa Jebavého tiež nezaistila všetky možné dôkazy. „Po výpovedi Hollitzera považovala celú vec za skončenú a iné dôkazy nehľadala,“ tvrdí právnik.

David Šindler Zdroj: Facebook/Aktu.cz ​

Podľa Zelenku ale krajský súd vykonal všetky dostupné dôkazy. „Absencia stôp nie je z praxe odvolacieho súdu nič výnimočné,“ povedal tiež Zelenka.

Jebavý navyše dodal, že pokiaľ by aj pripustil, že Šindler strieľal, nemohol podľa obhajcu rátať s tým, že ženu zabije. „Mohlo sa pokojne stať, že by ju netrafil,“ povedal Jebavý. „Niečo iné by bolo, keby ju trafil z dvoch metrov do tela, ale on trafil dvere,“ doložil právnik.

Ženini príbuzní od Šindlera žiadali 2,1 milióna korún (viac než 83-tisíc eur), so zvyškom ich odkázal na civilné pojednávanie. Ďalšie peniaze má Šindler spolu s Hollitzerom zaplatiť firme, ktorá vlastní čerpaciu stanicu.