MIMORIADNA SPRÁVA Rakety zasiahli americkú ambasádu v Bagdade

Jedna z rakiet zasiahla kaviareň situovanú v komplexe v čase večere. Iracké bezpečnostné zložky predtým o raketovom útoku informovali s tým, že si nevyžiadal žiadne obete. Podľa predchádzajúcich správ AFP z bagdadskej Zelenej zóny, v ktorej leží väčšina zahraničných veľvyslanectiev, bolo počuť hlasné dunenie.

#BREAKING Of five rockets fired, three made a direct hit on the US embassy in Baghdad, according to a security source pic.twitter.com/pNBg7JqZxd