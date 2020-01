Záhadný vírus v Číne už mutuje, počet nakazených a úmrtí stúpa: To najhoršie má prísť čoskoro

Zástupca riaditeľa národnej zdravotníckej komisie Li Pin uviedol, že čísla o nakazených a mŕtvych platili v utorok o polnoci. Dodal, že vírus sa prispôsobuje a mutuje, čo sťažuje snahy úradov o zabránenie šíreniu epidémie. Väčšina prípadov ochorení pochádza z provincie Chu-pej, v ktorej sa nachádza jedenásťmiliónové mesto Wu-chan, kde bola nákaza zaznamenaná po prvý raz. Podle Li Pina pochádza z tejto provincie aj všetkých deväť doterajších obetí. Agentúra DPA s odkazom na čínsku štátnu televíziu uviedla, že pľúcne ochorenie spôsobené vírusom sa zatiaľ rozšírilo do 14 provincií. Zdroj: Profimedia Čína prijala opatrenia, ktoré majú lepšie ochrániť pred nákazou zdravotnícky personál. V utorok sa potvrdil prenos medzi ľuďmi a vo Wu-chane, ktorý je centrom epidémie, sa vírusom nakazilo 15 zdravotníkov. Snažia sa tiež zlepšiť liečebné metódy pri ochorení vírusom. Zdravotníci varovali pred mimoriadne nákazlivými pacientmi, ktorí by mohli šírenie vírusu ďalej urýchľovať. Prípady takzvaných superprenášačov sa vyskytli počas epidémie SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, ťažký akútny respiračný syndróm), ktorý v rokoch 2002 – 2003 postihol južnú Čínu a vyžiadal si v niekoľkých krajinách a oblastiach 774 obetí.

Coronavirus cases have been found in other places out of Wuhan, Hubei Province, indicating the epidemic is expanding. Concerns are mounting. It is inevitable that people will cut their trips during Spring Festival and holiday consumption will be hit.