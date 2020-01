Počet obetí vírusu hrozivo stúpa: Čína uzavrela jedenásť miest, stavia nemocnicu a vyhráža sa novinárom

Správa mesta Wu-chan v piatok oznámila, že nemocnica bude podobná ako zariadenie, ktoré postavili v Pekingu počas epidémie syndrómu akútneho respiračného zlyhania (SARS) z rokov 2002 – 2003 a bude mať kapacitu tisíc lôžok. Vznikne na pozemku veľkom 25-tisíc štvorcových metrov, dokončiť by ju mali 3. februára. Väčšina z 876 nakazených pacientov je z Wu-chanu alebo má s mestom nejaké spojenie. Dve úmrtia z 26 sú už mimo provincie Chu-pej. "V Číne ide o mimoriadnu udalosť, ktorá sa však ešte nestala celosvetovou zdravotnou núdzovou situáciou,“ uviedol vo štvrtok Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO.

Čínska vláda dala v rozhodujúcich prvých dňoch prepuknutia nákazy koronavírusom zatknúť viacerých ľudí, ktorí o tom uverejnili príspevky online, vyhráža sa aj novinárom. Čínske úrady v snahe zabrániť šíreniu vírusu uzavreli jedenásť miest, ktoré majú dovedna takmer 40 miliónov obyvateľov. Okrem Wu-chanu sú to susedné mestá v provincii Chu-pej, a to E-čou, Chuang-kang, Čch'-pi, Čchien-ťiang, Č'-ťiang, Ťing-men a Sien-tchao. V piatok úrady zastavili verejnú dopravu napríklad v meste Ťing-čou, kde žije asi 5,6 milióna ľudí. Prerušená bola aj železničná doprava do ostatných miest.

Dvoch nakazených potvrdilo Japonsko, ďalšie prípady boli hlásené z Južnej Kórey, Thajska, Vietnamu, Saudskej Arábie a z amerického štátu Washington. Podozrenie na koronavírus majú úrady aj v prípade texaského študenta, ktorý navštívil Wu-chan. Liečia ho na ochorenie dýchacích ciest a je izolovaný doma. Veľká Británia hlási štrnásť prípadov ochorení dýchacích ciest,

Vedúci predstavitelia verejného zdravotníctva naliehajú na 2-tisíc ľudí, ktorí sa v posledných dňoch vrátili z Číny, aby zavolali na linku rýchlej zdravotnícej pomoci, ak sa cítia chorí. Lekári majú pacientov podozrivých z prítomnosti koronavírusu izolovať. Vo Veľkej Británii testovali 14 ľudí, z toho piatim už vyšli negatívne výsledky.

V Pekingu do odvolania zrušili veľké verejné podujatia vrátane osláv príchodu nového roka. Slávne Zakázané mesto v centre Pekingu bude uzavreté od soboty do odvolania. V Šanghaji od soboty z preventívnych dôvodov uzavrú Disneyland. Školy v Číne predĺžili zimné prázdniny a ministerstvo školstva zakázalo veľké zhromaždenia alebo skúšky. Zdroj: youtube/Global NEws Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ v súvislosti s vírusom nevyhlásila globálnu epidémiu. Vyhlásenie by mohlo zvýšiť zdroje na boj proti hrozbe, ale má zároveň potenciál spôsobiť ekonomické škody, čo ho robí politicky náročným, pripomína agentúra AP.

Nový druh koronavírusu pochádza z toho istého rodu ako pôvodca ochorenia SARS, ktorému v rokoch 2002 a 2003 podľahlo takmer 650 ľudí po celej pevninskej Číne a v Hongkongu.