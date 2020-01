Epidémia sa šíri obrovskou rýchlosťou: Úrady museli konať, uzavreli celé mesto!

WU-CHAN - Úrady uzavreli jedenásťmiliónové čínske mesto Wu-chan, odkiaľ sa začal šíriť koronavírus. Polícia o 10:00 tamojšieho času zablokovala vstup do železničnej stanice, pričom dovnútra pustili len tých, ktorí mali lístky na posledné vlaky.

Pred vchod umiestnili kovové zábrany a cestujúcich poslali preč, pričom niektorí z nich namietali, že nemajú kam ísť. Tlačová agentúra Sin-chua informovala, že zatvorili aj letisko, metro, trajekty a zrušili diaľkové autobusy s cieľom zastaviť šírenie vírusu.

Wuchan. Źródło epidemii. Dworca pilnuje wojsko. Do 8 milionowego miasta nikt nie ma prawa wejść, ani nikt z niego się wydostać. Sceny jak z filmu pic.twitter.com/Pz4OL65KUL — MPodczarski (@m_podczarski) January 23, 2020

Úrady žiadajú obyvateľov, aby na verejnosti nosili rúška. Tie by si mali dať v práci aj vládni zamestnanci. V lekárňach pritom predávajú každému zákazníkovi len jedno balenie. "Podľa mňa je vedeckou novinkou snažiť sa udržať pod kontrolou jedenásťmiliónové mesto. Takéto niečo predtým nikto nevyskúšal v oblasti verejného zdravia, takže zatiaľ nemôžeme povedať, či to bude fungovať," vyjadril sa Gauden Galea zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein

Zatiaľ hlásia 571 nakazených, pričom väčšina z nich žije v meste Wu-chan. Vírus sa už dostal aj do USA, Japonska, Thajska či Južnej Kórey. Severná Kórea už zatvorila hranice pre zahraničných turistov. Celkovo zomrelo 17 ľudí, všetci žili v meste alebo jeho okolí. Najstaršia obeť mala 89 rokov, najmladšia 48.