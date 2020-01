Austráliu Boh ťažko skúša! Po ohnivom pekle prišla vodná smršť, krúpy ako golfové loptičky

Predpokladá sa, že búrky sa budú šíriť k východnému pobrežiu Austrálie. Prognózy hovoria o ďalšom krupobití, silných lejakoch a ničivom víchre. Niektoré časti Austrálie zažili už tento víkend záplavy pre veľmi prudký a neutíchajúci dážď. Dvaja ľudia boli zasiahnutí bleskom v Modrých horách a ďalší dvaja zranení v Canberre, keď sa cez východné pobrežie Austrálie prehnali obrovské búrky. 16-ročný chlapec utrpel popáleniny trupu, rúk a nôh po zásahu bleskom v pondelok okolo 14.00 hod. neďaleko Katoomby v Novom Južnom Walese. Blesk zasiahol aj 24-ročného muža. Oboch ošetrili záchranári a pacienti boli prevezení do nemocnice Nepean.



Parliament House at 12.59pm, captured by our Auspic photographer David Foote. pic.twitter.com/TmUQtXLtM4 — Australian Parliament House (@Aust_Parliament) January 20, 2020

Medzitým v Canberre 15 minút zúrilo ťažké krupobitie, ktoré rozbíjalo okná a kapoty áut, poškodzovalo budovy a ľudia sa utekali skryť pred bombardujúcimi kusmi ľadu. Búrka teraz podľa prognóz smeruje k Victorii a juhovýchodnému Queenslandu. Obrazy skazy ukazujú záhradu parlamentu v austrálskom hlavnom meste pokrytú krúpami veľkosti golfových loptičiek, pri dverách a na chodníkoch sa hromadia kusy ľadu. Divý lejak a vietor lámal vetvy stromov v celom štáte. Miestni obyvatelia v tričkách a šortkách využili príležitosť „surfovať“ po klzkom teréne, no rozumnejší sa pred bolestivými údermi krúp radšej skryli pod strechu.

Pracovníci prevádzok v meste uviedli, že krupobitie „znelo ako paľba“. Agentúra pohotovostných služieb ACT reagovala na vyše 1 200 volaní počas búrky a bezprostredne po nej. Bola tiež prerušená dodávka prúdu, lebo supercela zničila elektrické stĺpy. Odvtedy sa už dodávka obnovila približne do 1 000 domácností. Najmenej 170 klientov je však stále bez prúdu. Strecha Národného zvukového a filmového archívu vyzerala po útoku krúp ako „poprepichovaná po výstreloch“. Poškodené boli aj ďalšie budovy v oblasti. Besné počasie v Canberre malo za následok nespočetné škody na automobiloch.

Meteorológovia teraz predpovedajú, že supercela zasiahne neskoro popoludní územia doteraz pustošené suchom: Nový Južný Wales, juhovýchodný Queensland a Viktóriu. Pre juhozápadné svahy Nového Južného Walesu a blízke regióny bolo vydané najvyššie varovanie pred búrkami. V pondelok popoludní spadlo až 30 mm dažďa a deštruktívny vietor so silou možno aj vyše 100 km/h.

Obyvatelia by mali prijať ďalšie preventívne opatrenia presunutím svojichcenností do bezpečného priestoru, aby sa predišlo akýmkoľvek závažným škodám, ktoré by mohlo spôsobiť krupobitie. Minister pohotovostných služieb David Elliott požiadal vodičov, aby si rozumne plánovali cestu. „Uistite sa, že robíte bezpečné rozhodnutia a urobte si čas na naplánovanie vašej cesty, overte si lokálne uzávery a dopravné podmienky skôr, ako si sadnete za volant,“ uviedol Elliott vo svojom vyhlásení. „Odtok dažďových zrážok v oblastiach predtým postihnutých požiarom sa môže správať odlišne a môže byť rýchlejší ako následky iných dažďov, čo môže mať za následok rýchle povodne obsahujúce aj trosky, ako je popol, pôda, stromy a skaly.“

Golf-ball sized hailstones rain down on parts of southeastern Australia.



The white balls of ice were large enough to smash car windows and injure birds: https://t.co/59EwemYlxv pic.twitter.com/BFmK6iRzXs — CNN (@CNN) January 20, 2020

Medzi oblasti, ktoré pravdepodobne ešte zasiahnu silné búrky, patrí Wagga Wagga, Albury, West Wyalong, Griffith, Narrandera a Tumbarumba, všetky sú ovplyvnené doterajšími požiarmi. Malá priehrada Nerang v oblasti Gold Coast Hinterland je po lejaku takmer na hranici svojej kapacity. Priehrada Seqwater zaznamenala po víkendovom daždi vzostup z piatkových 72,5 % na 96 %.