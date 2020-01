Cenu za najhorší preklad vyhráva: Facebook! Trapas s menom čínskeho prezidenta, pôjdete do kolien

NEW YORK - Spoločnosť Facebook sa ospravedlnila za vulgárny preklad mena čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na svojej rovnomennej sociálnej sieti. Vo facebookových príspevkoch v barmčine sa v preklade do angličtiny namiesto jeho pravého mena objavovalo čosi skutočne nelichotivé...

Išlo o výraz Mr. Shithole (vo voľnom preklade Pán Špinavá diera, pozn. red.). Používatelia sociálnej siete si teda prečítali niečo, čo rozhodne nečakali. A to napríklad,"Mr. Shithole, President of China arrives at 4 PM...," teda v preklade, "Pán Špinavá diera, prezident Číny, príde o štvrtej popoludní..." Facebook oznámil, že za týmto incidentom, bol technický problém, ktorý už opravili.

Zdroj: TASR/Noel Celis/Pool Photo via AP

Chyba, ktorá sa nemala stať

Chybný preklad vyšiel najavo počas druhého dňa Siho štátnej návštevy Mjanmarska. V sobotu sa čínsky prezident stretol s mjanmarskou líderkou Aun Schan Su Ťij, s ktorou diskutoval o zlepšení bilaterálnych vzťahov. Vo facebookových príspevkoch o stretnutí v barmčine Siho meno po preklade do angličtiny nahradil spomínaný vulgárny výraz. Ten sa objavil aj v príspevkoch oficiálnych účtov Su Ťij a jej kancelárie.

Umm. Facebook seems to be translating “Xi Jinping” written in Burmese as “Mr Shithole”.



This is a post on Aung San Suu Kyi’s official page, recounting her meeting with him yesterday... h/t @felizysolo



”kingdom of Mr Shithole” pic.twitter.com/B4V2cYjPJw — Poppy McPherson (@poppymcp) 18. januára 2020

"Opravili sme technický problém, ktorý spôsobil nesprávny preklad z barmčiny do angličtiny na Facebooku," uviedol v sobotňajšom stanovisku hovorca spoločnosti Andy Stone. Ako ďalej povedal, takáto chyba sa nemala stať a spoločnosť podniká kroky, aby sa uistila, že už sa to znova nestane.

Systém hádal chybne

Facebook pripustil, že Siho meno nebolo v databáze, ktorá prekladá barmčinu do angličtiny. V prípade, keď dáta pre konkrétne slovo chýbajú, sa systém sociálnej siete snaží preklad uhádnuť s tým, že používa podobné slabiky, aby našiel náhradu.

Preklad skúšal podobné slová, ktoré začínajú na xi a shi v barmčine, čo napokon viedlo k slovu shithole, uviedla spoločnosť. "Sme si vedomí problému týkajúceho sa prekladov z barmčiny do angličtiny na Facebooku a robíme všetko pre to, aby sme to opravili najrýchlejšie, ako sa dá," uviedol Stone vo vyhlásení.

Ako informoval spravodajský portál BBC, ešte v nedeľu ráno bola funkcia prekladu z barmčiny do angličtiny v príspevkoch oficiálnych účtov mjanmarskej líderky a vlády nefunkčná. V súvislosti s incidentom sa objavili správy, že spravodajstvo o ňom v Číne cenzurovali. Vláda v krajine má pod kontrolou tamojší tok informácií. Si Ťin-pching vycestoval do Mjanmarska, aby posilnil politické a ekonomické vzťahy Pekingu s krajinou. Spolu so Su ťij počas návštevy spoločne podpísali lukratívne dohody o infraštruktúre.