Chyba odhalila adminov stránok politických strán: Prezradili politici tajomstvá svojho Facebooku?

Chyba na Facebooku odhalila to, čo malo zostať skryté. Ešte 10. januára vďaka nej verejnosť mala možnosť vidieť, kto skutočne stojí za rôznymi stránkami na sociálnej sieti. Oslovili sme parlamentné i mimoparlamentné strany s otázkami o spravovaní ich stránok a profilov najaktívnejších politikov. Pozrite sa, kto stojí za ich Facebookom.

Stihli ste počas chyby zachytiť, kto spravuje stránky politických strán či aktívnych politikov na Facebooku? Pošlite nám fotografie na tipy@topky.sk.

S otázkami ohľadom profilov na Facebooku sme oslovili aj strany SNS, ĽSNS, Za ľudí a Most-Híd, z politikov Andreja Danka, Milana Mazureka, Andreja Kisku a Bélu Bugára. Do uzávierky neodpovedali.

Zuzana Čaputová

Aj prezidentka Čaputová je na sociálnych sieťach aktívna. „O obsah sociálnych sietí prezidentky sa stará výlučne Odbor komunikácie KP SR. Príspevky prezidentky nie sú sponzorované,“ uviedol hovorca Martin Strižinec.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Peter Pellegrini

Stránka Roberta Fic má na Facebooku vyše 36-tisíc fanúšikov. Chyba odhalila, že za niektorými jeho príspevkami stojí známe meno - Kaliňák. Nejde však o Roberta, bývalého ministra vnútra, ale o jeho príbuzného Erika. Mladík podľa všetkého chce kráčať v šľapajach svojho uja, keďže sa chce dostať do aktívnej politiky.

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Ako pre topky.sk zdôraznil Ján Mažgút, hovorca strany Smer, Erik Kaliňák je okrem iného kandidát č. 150 na kandidátnej listine strany. Mažgút ale ďalej vysvetlil, že v súčasnosti pracuje ako kreatívny manažér. „Do jeho portfólia patrí niekoľko projektov a v rámci sociálnych sietí spravuje viacero stránok a profilov strany Smer-SD,“ uzavrel. Medzi tieto stránky patrí aj profil Petra Pellegriniho.

OĽaNO

Hnutie OĽaNO si profil strany na Facebooku spravuje samo v rámci interných kapacít, to isté platí aj pre kampaň. Mesačne minú približne 10-tisíc eur. „Je to individuálne, záleží od aktuálneho diania a tém v spoločnosti. Je to približne 10-tisíc eur,“ uviedol hovorca strany Matúš Bystriansky. Externe si neplatia žiadnu firmu, ktorá by im s obsahom či témami pomáhala. „Hnutie OĽANO má inšpiratívny a kreatívny tím, preto nepotrebujeme na spravovanie našej stránky externé agentúry :-),“ dodal.

Zdroj: Topky/Maarty

Igor Matovič

Čo sa týka lídra hnutia Igora Matoviča, ten si svoj profil spravuje sám a nepodieľa sa na tom nikto iný. Na Facebooku má založený účet ako každý iný užívateľ a nestojí ho to nič. „Ani jedno jediné euro. Nemám fanúšikovskú stránku, mám svoj osobný profil,“ uviedol Matovič s tým, že aj o príspevky v rámci kampane sa stará sám a neplatí si žiadnu externú firmu.

KDH

Aj profily KDH spravujú ľudia z komunikačného oddelenia strany. „Míňame iba financie za sponzorovanie príspevkov (keďže stránku nám spravujú naši zamestnanci) za posledných 30 dní sme na reklamu na facebooku minuli 1906,86 eur,“ uviedol hovorca strany Stano Župa. Externe si hnutie neplatí žiadnu firmu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Alojz Hlina

Líder KDH si príspevky na Facebook píše sám, na jeho profil však majú prístup aj ďalšie osoby. „Administratívny prístup k stránke Alojza Hlinu majú ďalšie tri fyzické osoby zo Slovenska,“ ozrejmil Župa. Hlina míňa iba za platené príspevky. „Za posledných 30 dní minul 4230,62 eur,“ dodal.

PS/SPOLU

Koalícia PS/SPOLU nemá zatiaľ spoločný Facebooku. Obe strany fungujú na svojich straníckych profiloch. Momentálna však na politickú reaklamu využívajú najmä stránky lídrov Michala Trubana a Miroslava Beblavého. „Okrem príspevkov samotného Michala Trubana aj Miroslava Beblavého im pripravuje komunikačné podklady aj náš interný komunikačný tím. Máme kolegov aj na publikovanie obsahu a na nastavovanie reklám,“ uviedla hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

„Na nastavovaní reklám spolupracujeme s externou spoločnosťou House of Ukulele. Všetko sú to ľudia transparentne platení z rozpočtu kampane,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že mesačný rozpočet sa líši. „V decembri sme na reklamu na oboch stránkach Trubana a Beblavého na Facebooku a Instagrame minuli približne 17 000 EUR,“ dodala.

Sme rodina

Stránku Sme rodina spravujú poslanci a asistenti. „Správa stránky nás nestojí nič.

Reklamu na Facebooku nám spravuje firma Odborne s.r.o., čo je zrejmé aj z obratov na transparentnom účte,“ napísalo hnutie v reakcii. Podľa transparentného účtu mína hnutie Sme rodina na reklamu približne 20 až 25-tisíc eur.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Boris Kollár

Líder hnutia Sme rodina sa takisto odvolal na transparentný účet, v ostatných veciach je radšej tajnostkár. „Čo sa týka FB stránky Borisa Kollára, tak všetky výdavky nájdete podľa zákona na transparentnom účte. Pán Kollár spôsob vedenia online kampane nebude zverejňovať. Sme 40 dní pred parlamentnými voľbami, a pri všetkej úcte, nebudeme dávať verejne a teda aj konkurencii know how,“ uviedlo tlačové oddelenie hnutia.

Dobrá voľba

Dobrá voľba je jednou z nových strán na politickej scéne a aj oni majú spravovanie ich facebookovej stránky vo vlastnej réžii. „Tomáš Drucker si od založenia jeho FB fanpage spravuje túto stránku sám, aj sám odpovedá na komentáre,“ povedala hovorkyňa strany Martina Šoltésová. Podľa transparentného účtu minula strana na reklamy na Facebooku za január niečo vyše 14 800 eur. V decembri to bolo približne o tisíc eur menej.