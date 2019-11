Muž sa na Facebooku vydával za Kristínku, oslovil stovku dievčat, od mnohých vylákal pikantné zábery

PRAHA – Spoločnosti kraľujú sociálne siete. Elektronická komunikácia je nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. Bohužiaľ, aj vďaka tomu pribúdajú prípady sexuálneho obťažovania, nátlaku a vydierania detí i mladistvých. Tak to bolo aj v nasledujúcom prípade, keď 27-ročný muž začal cez falošný účet na sociálnej sieti Facebook vydierať neplnoleté dievča, ktoré si myslelo, že si píše s "Kristínkou Novotnou".

„Najskôr dievčatá požiadal o priateľstvo, a pokiaľ jeho žiadosť prijali, začal si s nimi písať. Po chvíli však od dievčat začal požadovať zasielanie intímnych fotografií a videí, v mnohých prípadoch sám uviedol, aké intímne videá a fotografie od nich chce,“ priblížila policajná hovorkyňa Barbora Schneeweissová.

Zdroj: YouTube/EUROPOLtube

Podaktoré dievčatá si muža po predložení požiadaviek ihneď zablokovali, iné mu však vyhoveli. Len čo mu obnažené zábery zaslali, začal sa im vyhrážať, že pokiaľ mu nepošlú ďalšie, tak ich zverejní. Dievčatá tiež zastrašoval, že fotky a videá rozpošle ich kamarátom na Facebooku. „Niektoré dievčatá s mužom prestali komunikovať, iné si ho zablokovali, ale niektoré, bohužiaľ, zo strachu zo zverejnenia fotky ďalej zasielali,“ dodala Schneeweissová.

Zdroj: YouTube/EUROPOLtube

Polícia hovorí, že muž pod falošným profilom v priebehu niekoľkých rokoch oslovil asi stovku dievčat. „Bohužiaľ, aj na tomto prípade sa dá povedať, že vydieranie detí cez internet nie je mnohokrát orgánom činným v trestnom konaní oznámené kvôli tomu, že sa poškodené obete hanbia za fotografie a videá, ktoré poskytli páchateľovi, alebo často si ani sami neuvedomujú, že sa stali obeťami trestného činu,“ podotkla policajná hovorkyňa.

Zdroj: YouTube/EUROPOLtube

Proti mladému mužovi bolo začaté trestné stíhanie ako obvineného zo spáchania obzvlášť závažného zločinu sexuálneho nátlaku a pokračujúceho prečinu ohrozovania výchovy dieťaťa. „V prípade odsúdenia mužovi hrozí trest odňatia slobody v dĺžke trvania 5 až 12 rokov,“ povedala Schneeweissová.

Ak vás na internete alebo cez sociálne siete kontaktuje neznáma osoba, nikdy nereagujte na výzvy s nevhodným obsahom, nikomu nezasielajte svoje intímne fotky alebo videá, ani svojim priateľom, varuje polícia. „Tieto materiály môžu byť veľmi ľahko zneužité a použité proti vám,“ doložila.

Zdroj: YouTube/EUROPOLtube

POVEDZ NIE!

V roku 2017 vznikla kampaň Európskeho policajného úradu (Europol) s názvom SAY NO! (POVEDZ NIE!). Európske orgány sa spojili, aby zvýšili informovanosť o vydieraní detí prostredníctvom internetu. Do kampane sa zapojila slovenská i česká polícia.

„Kampaň zahŕňa film, ktorý pomáha rozpoznať potencionálnu rizikovú komunikáciu vedúcu k sexuálnemu nátlaku a vydieraniu, poskytuje online preventívne rady a upozorňuje na dôležitosť nahlásiť takého konanie kompetentným orgánom,“ uzavrela Schneeweissová.