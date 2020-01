Hongkong by si mohol udržať osobitný štatút aj po roku 2047, tvrdí jeho správkyňa Lamová

HONGKONG - Hongkong by si mohol udržať svoj osobitný autonómny štatút aj po roku 2047, ak zachová lojalitu voči Číne. Uviedla to vo štvrtok správkyňa Hongkongu Carrie Lamová, ktorú citovala agentúra AP.

V Hongkongu od jeho prinavrátenia Číne v roku 1997 platí princíp "jedna krajina - dva systémy", ktorý tejto bývalej britskej kolónii na 50 rokov zaručuje vysokú, na čínske pomery nebývalú mieru autonómie a slobôd.

"Iba keď budeme trvať na implementácii princípu 'jedna krajina - dva systémy' a neustále a plne ho uplatňovať, potom bude, myslím, existovať dostatočný základ na to, aby tento princíp plynule pokračoval a aby po roku 2047 nedošlo k žiadnej zmene," vyhlásila Lamová na štvrtkovom zasadnutí hongkonskej legislatívnej rady.

Preto, aby sa tak mohlo stať, je však podľa nej nevyhnutné dôsledne sa pridŕžať zásady jednoty Hongkongu so zvyškom Číny. Hongkongom už od vlaňajšieho júna otriasajú protivládne, nezriedka násilné protesty, ktorých účastníci odmietajú zasahovanie Pekingu do osobitného autonómneho štatútu tohto teritória. Demonštrácie vyvolal návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestných činov vydávať do pevninskej Číny.