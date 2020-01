Švédsko si predvolalo čínskeho veľvyslanca pre jeho výroky: Prirovnal médiá k boxerovi

Ako v noci na nedeľu informovala tlačová agentúra AP, čínsky veľvyslanec Kuej Cchung-jou použil boxerskú metaforu vo svojom vystúpení v švédskej verejnoprávnej televízii SVT. Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová označila v sobotu veľvyslancove výroky za "neprijateľnú hrozbu". Lindeová si predvolala veľvyslanca na utorok 21. januára. Zdôraznila, že vo Švédsku platí sloboda slova. Dodala, že to, čo urobil čínsky veľvyslanec, považuje za veľmi vážne.

Kuej vo svojich výrokoch tvrdil, že švédski novinári zasiahli so svojím spravodajstvom do vnútorných záležitostí Číny. Neuviedol konkrétne príklady, ale charakterizoval vzťah medzi jeho krajinou a švédskymi médiami ako vzťah pripomínajúci dvoch boxerov. Svoje obvinenia bližšie nešpecifikoval. "Je to, ako keď 48-kilogramový boxer vyprovokuje spor s 86-kilogramovým boxerom ťažkej váhy, ktorý z láskavosti a dobrej vôle vyzve (menšieho) boxera, aby dával na seba pozor," povedal Kuej.

Vzťahy medzi Pekingom a Štokholmom sú napäté od roku 2015, keď disident Kuej Min-chaj, švédsky občan pôvodom z Číny, ktorý je známy vydávaním objektívnych kníh o čínskych politických vodcoch, zmizol v Thajsku a neskôr sa objavil v pevninskej Číne. V decembri Čína zjavne na protest odvolala plánované návštevy dvoch obchodných delegácií vo Švédsku. Mesiac predtým Štokholm udelil Kuej Min-chajovi cenu, ktorá sa udeľuje spisovateľom a vydavateľom vystaveným politickému prenasledovaniu.