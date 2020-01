Táto žena tušila svoju smrť: Svet oplakáva pasažierov lietadla „omylom“ zostreleného Iráncami

Medzi obeťami bolo podľa najnovších údajov minimálne 57 kanadských občanov. Až 138 pasažierov malo namierené práve do Kanady.

„Boli sme spolu desať rokov, veľmi krátkych desať rokov. Žil som len pre ňu. Do Iránu cestovala navštíviť svoju matku, tak si vzala na tri týždne voľno. Hovoril som s ňou asi dvadsať minút pred odletom. Chcela, aby som ju ubezpečil, že nebude vojna. Povedal som jej: ‚Neboj sa, nič sa nestane,‘“ plače Hassan Shadhkoo. „Mala predtuchu, že sa s lietadlom niečo stane. Napísala o tom aj báseň. ´Odchádzam, ale ... bojím sa toho, čo nechávam za sebou. Za sebou, za sebou. Bojím sa o ľudí za sebou.´ Vedela to. Pozrite sa na jej tvár, pozrite sa na báseň, ktorú napísala. Ona bola anjel. Nechce sa mi žiť.“ V stredu nad ránom prišiel o svoju milovanú ženu Sheydu pri tragickom páde ukrajinského lietadla. Rovnako ako desiatky ďalších ľudí v Iráne, Kanade a ďalších krajinách. Ešte v noci sa zdrvený muž vydal z Toronta do Teheránu, aby na vlastné oči videl miesto havárie. Zdroj: FB/P. S. Na Kanadu dopadla tragédia najtvrdšie. Cez Ukrajinu sa do nej vracali desiatky ľudí s iránskym pôvodom, ktorí žili trvalo v Kanade, ďalší tam naopak cestovali navštíviť svojich blízkych.

„Na palube bolo 57 Kanaďanov a 138 pasažierov mierilo do Kanady. Nikto z nich sa nevráti domov ku svojim rodičom, priateľom, kolegom či k svojej rodine. Mamička s dvoma dcérami. Novomanželský pár. Štvorčlenná rodina. Bystrí študenti a oddaní členovia fakulty. Všetci mali taký potenciál a pred sebou toľko života,“ uviedol v stredu kanadský premiér Justin Trudeau. V mene všetkých Kanaďanov vyjadril svoju najhlbšiu sústrasť pozostalým a ubezpečil ich i verejnosť, že sa Kanada zaslúži o riadne vyšetrenie havárie.

Zdroj: FB/P. S. V Kanade podľa sčítania z roku 2016 žilo vyše 210-tisíc ľudí iránskeho pôvodu, najviac v oblasti Toronta, Vancouveru a Montrealu. V roku 2018 tam tiež študovalo asi 11-tisíc iránskych študentov. Takmer polovica kanadských obetí pochádzala z Edmontonu v provincii Alberta. „Stratili sme významnú časť našej komunity. Každý miestny obyvateľ iránskeho pôvodu pozná niekoho, kto bol v tom lietadle,“ opisuje člen edmontonskej iránskej menšiny Payman Parseyan. Podľa neho sa toľko ľudí z rovnakého mesta na lete z Teheránu do Kyjeva zišlo náhodou. Nebol to organizovaný výlet, len logické riešenie problému. Medzi Kanadou a Iránom totiž pre prerušené diplomatické vzťahy nie je priame letecké spojenie. Preto sa lieta cez Európu a ukrajinská linka s medzipristátím v Kyjeve je najlacnejšia. Aj preto bolo na palube mnoho študentov, ktorí využili voľno po zimnom semestri i vianočné sviatky a vydali sa za príbuznými.