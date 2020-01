Maďarský analytik má jasno: Ak Fidesz opustí Európsku ľudovú stranu, môže vzniknúť nové hnutie

Viktor Orbán

Zdroj: TASR/Ladislav Vallach

BUDAPEŠŤ – Ak by sa maďarská vládna strana Fidesz rozhodla opustiť Európsku ľudovú stranu (EPP), a v tomto kroku by ju nasledovali aj iné európske strany, mohlo by vzniknúť nové kresťanskodemokratické hnutie. Uviedol to v piatok analytik inštitútu Nézőpont Levente Boros Bánk.