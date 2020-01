Zlo v ľudskej koži: Nevlastný otec dlhodobo týral malú Leonie (†6), umierala sama a pomaly

Doživotný trest odňatia slobody udelil Davidovi H. (28) nemecký súd. Informovali o tom nemecké noviny Bild. Ten to videl jasne a ma za preukázané, že jeho nevlastnú dcérku Leonie (†6) zabil. Keď rozsudok prišiel vo štvrtok krátko po 10.00 hodine, v súdnej sieni zaznel potlesk. David bol uznaný vinným zo všetkých obvinení.

Tri dni pred Leonieho prvým výročím smrti tak súd poslal 28-ročného vinníka do väzenia za vraždu z nedbanlivosti a zlého zaobchádzania s chránenými osobami. Pri rozsudku sa súd riadil žiadosťou prokurátora. Ten požiadal o doživotie a svoju žiadosť založil predovšetkým na informáciách od matky Leonie.

Der Stiefvater von Leonie muss lebenslang ins Gefängnis. Knapp ein Jahr nach dem Tod der Sechsjährigen aus Torgelow verurteilte ihn das Landgericht Neubrandenburg unter anderem wegen Mordes durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen. https://t.co/orHAHTr1Um — FAZ Gesellschaft (@FAZ_Vermischtes) January 9, 2020

Aj Leoniena matka Janine Z. sa bude musieť zodpovedať na súde. Podľa prokuratúry nie je jasné, prečo neohlásila časté zranenia detí a ani neposkytla pomoc. „Obaja nesú trestnú zodpovednosť, každý sám za seba. Pani Z. je tiež zodpovedná podľa trestného práva,“ oznámil podľa Bildu sudca a dodal: „Každý, kto zapáli dom, nemôže tvrdiť, že sused videl oheň, ale nezavolal hasičov. Obaja musia niesť zodpovednosť, sú páchateľmi a sekundárnymi páchateľmi," podotkol.

Slová sudcu len potvrdzujú zverstvá Davida

Vo svojom rozsudku sudca Jochen Unterlöhner zdôraznil mučeníctvo, ktorým si muselo dievča prejsť: „Leonie nezomrela v dôsledku choroby ani v dôsledku nehody, ale skôr v dôsledku účinkov cieleného, ​​masívneho a opakovaného násilia.“ Slová sudcu len potvrdzujú zverstvo celého prípadu. „Leonie zomrela osamelá, úplne sama v chladnej miestnosti, skúste si to predstaviť. Nikto s ňou nebol. Jediné hlasy, ktoré počula, boli z televízie, kde vysielali animovaný film. Záchranný tím bol vzdialený len sedem minút chôdze...," uviedol Unterlöhner. Podľa informácii Bildu, odsúdený David fajčil v kuchyni, zatiaľ čo malá Leonie bojovala o život. Podľa vypovedajúceho svedka raz „David udrel Leonie celou silou do tváre chrbtom ruky, Leonie narazila do protiľahlej steny a nahlas zakričala." Spúšťačom toho všetkého malo byť to, že dievčatko hodilo plienku do nesprávneho vrecka na odpadky v kuchyni. "David chytil malú Leonie a dal dievča hore nohami do čierneho vreca na odpadky," opísal zverstvá svedok.

Leonie zomierala pomaly

Leonie (†6) bola 12. januára 2019 nájdená v posteli bez známok života. Ako uvádza nemecký denník, dievčatko sa už nedalo zachrániť, pretože malo ťažké zranenia hlavy, zlomené kosti a vnútorné krvácanie.

Podľa nevlastného otca mala Leonie pred smrťou spadnúť zo schodov. Lekár to však vylúčil. Leonie zomrela po krvácaní do mozgu v dôsledku „masívneho násilia“. "Toto krvácanie do mozgu spolu so zápalom pľúc, rebier a anémie viedlo k smrti," uviedol.

„Bol to proces pomalej smrti,“ objasnila Britta Bockholdtová (54). Tá podľa Bildu preskúmala Leonieho telo a objavila početné (aj staršie) zranenia v oblasti hlavy mŕtveho dievčatka. Zistila, že došlo k vnútorným aj vonkajším zraneniam, ktoré ako niekoľkokrát zdôraznila Bockholdtová, boli s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom úderov a bitiek.

Smrť Leonie zachránila život jej bratovi Noahovi

V žalobnom dôvode prokurátor uvádzal, že David nielen že vážne týral malú Leonie, ale aj jej mladšieho brata Noaha. Štyri dni pred jej smrťou odsúdený nevlastný otec údajne zdvihol malého Noaha, keď sušil riad a hodil o stenu. Noah utrpel vážne zranenia v oblasti hlavy.

Ako pri pondelkovom predchádzajúcom pojednávaní uviedol právnik, ktorý zastupoval Leonieho biologického otca na súde, Noaha Leonie zachránila. „Ide o zvrátenú skutočnosť, ale Noe mal šťastie," uviedol. Podľa neho keby Leonie nezomrela, týranie a násilie by naďalej pokračovalo.