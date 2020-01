Desivá bilancia! Príbehy z lietadla smrti, z ktorých mrazí: V plameňoch zahynulo aj dvadsať detí

Lietadlo Boeing 737-800 ukrajinskej leteckej spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) sa zrútilo v stredu ráno krátko po štarte z letiska imáma Chomejního v Teheráne. Nikto zo 176 ľudí na palube nešťastie neprežil, aerolínie zverejnili zoznam pasažierov. Na palube bolo asi 20 detí, najmenší mal iba rok. Lietadlo mierilo do Kyjeva, cestovalo ním 82 Iráncov, 63 Kanaďanov, 11 Ukrajincov vrátane deväťčlennej posádky, 10 Švédov, 4 Afganci, 3 Nemci a 3 Briti. Zdroj: SITA/AP Photos/Mohammad Nasiri ​UIA zverejnila kompletný zoznam pasažierov vrátane posádky. Stroj pilotoval kapitán Volodymyr Gaponenko, ktorý nalietal vyše 11,6 tisíca hodín, asistoval mu kopilot Serhij Chomienko, v kokpite bol s nimi aj inštruktor a skúsený pilot Oleksij Naumkin. Ostatný personál tvorila Kateryna Statniková, Marija Mykytiuková, Valerija Ovčaruková, Yulija Solohubová a Denys Lychno, všéfom palubného personálu bol Ihor Matkov. Ukrajina vyhlásila štvrtok 9. januára za deň štátneho smútku. Zdroj: FB/M. L. Pri nešťastí zomreli aj novomanželia žijúci v Londýne Sajid Tahmasedi a Nilúfar Ebrahímová, ktorí sa v Teheráne zdržali pre čakanie na svadobné fotky. Manželia zo Švédska Raheleh (†37) a Mikael († 40) Lindbergovci zahynuli spolu s dvoma malými synmi Erikom (9) a Emilom (7). Vlani spolu oslavovali Emilove šieste narodeniny. Zdroj: FB/M. L. V Kanade zavládol obrovský smútok. Pri havárii zahynulo osem obyvateľov Ottawy. Zomrel Arash Pourzarabi a Pouneh Gourjiová. Postgraduálni študenti informatiky na univerzite v kanadskej Alberte cestovali do Iránu, aby sa tam vzali. V lietadle boli aj štyria hostia pozvaní na ich svadbu. Zdroj: FB/M. L. Medzi obeťami bola aj Mojgan Daneshmandová († 43), profesorka elektroinžinierstva na univerzite v Alberte. S rodinou bola v Iráne navštíviť príbuzných. Pri havárii zomrel jej manžel Pedram Mousavi († 47) a dve ich dcérky Daria († 10) a Darina († 14). Zdroj: FB/M. L. Zomrel Ali Pey († 48), zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Message Hopper, technickej spoločnosti so sídlom v ottawskej Kanate. Medzi obete patrili aj traja študenti Ottawskej univerzity. Rodina a priatelia ich identifikovali ako Mehrabana Badieiho, Almu Oladiovú a Saeeda Kashaniho. Zdroj: FB/ B. P. „Univerzita v Ottawe sa dozvedela, že traja z jej študentov sú uvedení na zozname cestujúcich v lietadle UIA Flight PS752, ktorý havaroval v iránskom Teheráne. Ottawská univerzita je touto tragickou haváriou hlboko zarmútená a snaží sa potvrdiť ich totožnosť. Táto tragédia všetkých zasiahla; rodinám a priateľom obetí vyslovujeme hlbokú sústrasť,“ uvádza sa vo vyhlásení univerzity. Carleton University v stredu popoludní oznámila, že pri havárii zahynuli aj dvaja členovia jej komunity, študent biológie Fareed Arasteh a profesor biológie Mansour Pourjam. „Naše myšlienky sú v tomto ťažkom období s rodinou Fareeda a Mansoura, nášho priateľa a kolegu, a so všetkými, ktorí utrpeli stratu v tejto hroznej tragédii,“ uviedol vo vyhlásení prezident univerzity Benoit-Antoine Bacon. Zdroj: FB/G. J. Zomrela aj Roja Azadianová, ktorá cestovala do Iránu so svojím manželom. Ten však nemohol absolvovať spiatočný let pre zámenu leteniek, takže Roja letela sama.

Prime Minister Justin Trudeau speaks in Ottawa following the fatal plane crash outside of Tehran, Iran, that claimed the lives of 176 people, including 63 Canadians. pic.twitter.com/uMTdY11jDO — CanadianPM (@CanadianPM) January 9, 2020

Podľa správ CTV pri nehode zahynul pri nehode aj ďalší ottawský obyvateľ Fereshteh Maleki, ktorý cestoval do Teheránu na svadbu svojej dcéry. Väčšina pasažierov mala namierené do Kanady, potvrdil premiér Justin Trudeau. Podľa predsedu vlády tam chcelo pokračovať nadväzujúcimi spojmi 128 zo 176 ľudí na palube. Obetí s kanadským občianstvom bolo 86. Kanada je domovom početnej iránskej komunity a ukrajinské aerolínie ponúkajú relatívne lacné lety medzi Torontom a Teheránom práve s medzipristátím v Kyjeve.

Kanada tiež vyhlásila štátny smútok.