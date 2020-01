Svet obleteli zábery hrôzy! Ukrajinské lietadlo zostrelila raketa, VIDEO osudného okamihu

Zdroj: Repro foto NYT

TEHERÁN - Americký denník The New York Times vo štvrtok na svojej internetovej stránke zverejnil video, Ktoré zrejme ukazuje, ako iránska raketa neďaleko teheránskeho letiska zasiahla vo vzduchu lietadlo. Je to v oblasti, kde sa v stredu zrútil ukrajinský boeing, na ktorého palube zahynulo všetkých 176 osôb. The New York Times uviedol, že záznam je overený.