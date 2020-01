Ďalší protest v Hongkongu neďaleko Číny: Proti demonštrantom zasiahla polícia

HONGKONG - Nedeľňajší protest v Hongkongu neďaleko hraníc s pevninskou Čínou prerástol do zrážok medzi účastníkmi protestu a políciou, informovali agentúry DPA a Reuters.

Demonštranti sa zhromaždili s cieľom vyjadriť nespokojnosť s praktikami čínskych obchodníkov. Niektorí obchodníci podľa Reuters nakupujú v Hongkongu tovar oslobodený od cla a následne ho predávajú v Číne so ziskom.

Násilie vypuklo po tom, ako účastníci protestu hádzali na policajtov zápalné fľaše a policajti v civilnom oblečení voči niektorým protestujúcim použili obušky a paprikový sprej. Podľa organizátorov sa na proteste zúčastnilo 10.000 ľudí. Polícia tvrdí, že počet účastníkov bol 2500. Polícia zatkla niekoľko desiatok ľudí.

Protesty v Hongkongu sa začali v júni 2019, keď prodemokratickí demonštranti žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".