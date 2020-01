Chladnokrvná vražda manželov (†25, †29) počas Silvestra: FOTO Desivé pozadie tragédie

Lindita (†25) zomrela podľa austrálskeho denníka news.com.au na Silvestra asi o 10.30 na mieste hrozného činu, na prednej verande ich domu, Veton podľahol ťažkým zraneniam v nemocnici deň po nej. Polícia regiónu Victoria teraz čaká na vypočúvanie otca Lindity Musaiovej.

Mladý pár sa práve vrátil domov do Yarraville z dovolenky na oslavu prvého výročia ich svadby, keď ich zasiahli priame výstrely z hlavne úkladného vraha. Linditu Musaiovú, ktorá podľa predpokladov polície otvorila prvá predné dvere domčeka, zasiahla prvá rana a ona zomrela na mieste.

Manžel Lindity Veton Musai bol prevezený do nemocnice v kritickom stave, podľahol však zraneniam a zomrel na Nový rok asi 30 hodín po tom, ako mu vrah pred jeho očami zabil milovanú manželku. Veton Musai bol synom významného albánsko-austrálskeho vodcu Alila Musaia, ktorý prišiel do Austrálie z bývalej Juhoslávie, z Macedónie v 80. rokoch, bol prezidentom albánskeho spoločenstva v Melbourne a dlhodobo podporoval kosovských utečencov z juhoslovanskej vojny. Lindita Musaiová bola tiež členkou albánskej komunity v Melbourne.

Otca Lindity Osmana Shaptafaja (55), ktorý žil vo vzdialenosti asi päť kilometrov od páru, ale so svojou dcérou sa nestýkal, našli krátko po streľbe o jeden blok ďalej so strelnými poraneniami hlavy. Teraz je v melbournskej nemocnici Alfred Hospital v kritickom stave pod dohľadom polície. Istý svedok uviedol pre austrálsku TV stanicu Channel 7, že videl muža, ktorý vyšiel z kríkov, strelil sa do hlavy, spadol na zem, potom sa, čo je neuveriteľné, postavil a znovu sa strelil do hlavy.

Povaha zranení Osmana Shaptafaja doteraz zabraňovala vyšetrovateľom vrážd vypočuť ho, hoci polícia regiónu Victoria tvrdí, že v súvislosti so streľbou nepátrajú po nikom inom. Policajti prehľadali jeho dom v časti Altona North a hovorili so susedmi. Rozrušení príbuzní Musaiovcov prišli do domu v Yarraville v utorok krátko po streľbe.

Sociálne siete teraz zaplavujú pocty – niektoré aj v albánčine – „krásnemu zamilovanému“ páru, ktorý sa zasnúbil koncom roka 2017 a o rok neskôr sa zosobášil. „Veľmi smutné správy, čo sa stalo v našej komunite. Odpočívajte v nebeskom pokoji, nech vaša rodina nájde útechu a mier.“ – „Kiež vy, Veton aj vaša nádherná manželka Lindita pokojne odpočívate v Božej záhrade večného mieru.“ – „Taká tragická strata dvoch mladých. Úprimnú sústrasť.“

Veton bol tímlídrom austrálskej národnej banky a oduševneným fanúšikom futbalu, Lindita pracovala ako recepčná v realitnej spoločnosti Colliers, obaja boli obľúbení ľudia „milujúci zábavu“, ktorí mali široký okruh priateľov a práve sa chystali presťahovať do nového domu a mať deti.

Osman Shaptafaj, ktorý sa nezúčastnil ani na zásnubách, ani na svadbe mladého páru, bol údajne veľmi krutým rodičom a neskôr nevedel preniesť cez srdce, že sa jeho dcéra osamostatnila a dala prednosť svojmu manželovi pred životom s otcovským despotom.