Napätie medzi Iránom a USA eskaluje! Na rozkaz Trumpa zabili veliteľa iránskych gárd: Čakajte odplatu

Podľa spravodajskej stanice BBC uviedla iracká štátna televízia, že Solejmání bol jedným z niekoľkých obetí leteckého útoku v blízkosti letiska v Bagdade. Americkí predstavitelia informovali agentúru Reuters, že uskutočnili útoky proti cieľom spojeným s Iránom, ale neposkytli žiadne ďalšie podrobnosti.

Pentagón neskôr uviedol, že iránskeho generálmajora Gásema Solejmáního, veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds Iránskych revolučných gárd, zabila pri leteckom útoku v piatok skoro ráno americká armáda na rozkaz prezidenta USA Donalda Trumpa, informovala agentúra AP. Agentúra Reuters citovala amerických predstaviteľov, ktorí si neželali byť menovaní, že Solejmání prišiel o život pri útoku dronom.

Zdroj: SITA/AP Photo/ Evan Vucci

Je pravdepodobné, že tento útok vyvolá tvrdý iránsky odvetný úder proti Izraelu a americkým záujmom. Ministerstvo obrany USA uviedlo, že Solejmání aktívne rozvíjal plány na útoky proti americkým diplomatom v Iraku a celom regióne. Solejmáního tiež obvinilo z toho, že schvaľoval útoky proti veľvyslanectvu Spojených štátov v Bagdade začiatkom tohto týždňa.

Podľa vyhlásenia Pentagónu mal útok na Solejmáního „za cieľ odradiť Irán od jeho plánov v budúcnosti útočiť“. Irackí predstavitelia uviedli, že pri útoku zahynul aj Abú Mahdí al-Muhandis, zástupca veliteľa Ľudových mobilizačných síl (PMF) podporovaných Iránom. Podľa mediálneho centra PMF, vrcholní vojenskí predstavitelia zahynuli pri americkom leteckom útoku namierenom proti ich vozidlu cestou na letisko.

Americký prezident Donald Trump zo svojej dovolenky v Palm Beach na Floride situáciu nekomentoval, poslal však tweet s americkou vlajkou. Smrť Solejmáního a al-Muhandisa predstavuje potenciálny zlomový bod na Blízkom východe, a ak útoky zrealizovali USA, znamená to radikálnu zmenu v americkej politike voči Iránu po mesiacoch plných napätia.

Americké veľvyslanectvo v Bagdade vyzvalo v piatok občanov Spojených štátov, aby "okamžite odcestovali z Iraku". Výzva prišla po tom, ako armáda USA pri útoku neďaleko bagdadského letiska zabila popredného iránskeho veliteľa Kásema Solejmáního. Informovala o tom agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP/Ebrahim Noroozi

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo predtým zverejnil na Twitteri video, ktoré podľa neho zachytáva Iračanov "tancujúcich v uliciach" po zabití veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásema Solejmáního pri raketovom útoku USA pri bagdadskom letisku.

„Iračania - Iračania - tancujú v uliciach za slobodu; vďační, že generála Solejmáního už niet,“ napísal Pompeo v komentári k záberom, na ktorých desiatky ľudí bežia popri ceste a mávajú irackými a ďalšími vlajkami.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4