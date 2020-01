USA má obavy z dôsledkov útoku v Bagdade: Výzva na okamžité odcestovanie z Iraku

"Občania Spojených štátov by mali odcestovať letecky, kým je to možné, a ak nie, tak do iných krajín po zemi," uviedlo veľvyslanectvo vo vyhlásení. Americký raketový útok, pri ktorom zahynuli veliteľ iránskych špeciálnych jednotiek Kuds generálmajor Kásem Solejmání a zástupca veliteľa irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU) abú Mahdí Muhandis, sa odohral v piatok ráno pri bagdadskom letisku. Bezpečnostné zdroje však pre AFP povedali, že letisko je stále otvorené pre lety.

Vplyvný iracký duchovný a populistický politik Muktadá Sadr po americkom nálete v piatok "reaktivoval" svoju ozbrojenú skupinu známu ako Mahdího armáda. Ako uviedol na sociálnej sieti, nariadil "bojovníkom, najmä tým z Mahdího armády, aby boli pripravení". Mahdího armáda boli šiitské milície bojujúce proti americkým silám po vojenskom zásahu pod vedením USA v Iraku v roku 2003. V roku 2008 ich Sadr oficiálne rozpustil. Svojich bojovníkov vyzval v piatok na pripravenosť aj veliteľ irackých milícií Asáib Ahl al-Hakk (Liga spravodlivých), ktorý tiež prisahal pomstu Spojeným štátom i Izraelu.

Čaká ich ofenzíva

"Všetci bojovníci odporu musia byť pripravení, keďže nás čaká ofenzíva a veľké víťazstvo," uviedol veliteľ Kajs Chazalí v odkaze, ku ktorému sa dostala AFP. Podľa agentúry DPA vo vyhlásení tiež dodal, že odplatou za Muhandisovu smrť bude ukončenie vojenskej prítomnosti USA v Iraku a odplatou za smrť Solejmáního "odstránenie existencie celého Izraela". Asáib Ahl al-Hakk patrí do organizácie PMU, známej aj pod názvom al-Hašd aš-Šabí, čo je vplyvná sieť početných prevažne proiránskych milícií, ktorú v uplynulých rokoch integrovali do irackých štátnych bezpečnostných síl.

Súčasťou PMU je aj skupina Brigády Hizballáhu, ktorej lídrom bol Muhandis. USA obvinili Brigády Hizballáhu z útoku na severoirackú základňu spred týždňa, pri ktorom prišiel o život jeden Američan, a následne pri náletoch v nedeľu zabili 25 jej bojovníkov, čo viedlo k dvojdňovým násilným protestom pred americkou ambasádou v Bagdade.