Zástupcovia ukrajinskej vlády sa dohodli: Výmena väzňov prebehne pred koncom roka

Ukrajinská vláda

Zdroj: TASR

MOSKVA - Členovia kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny sa v pondelok prostredníctvom videokonferencie dohodli na podmienkach prepustenia a výmeny zadržiavaných osôb, a to do konca tohto roka. Uviedol to zástupca Ruska v kontaktnej skupine Boris Gryzlov.