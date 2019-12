Minuloročná nehoda auta značky Tesly vysvetlená: Toto je hlavná príčina tragédie

Tínedžer podľa úradu stratil kontrolu nad vozidlom po tom, ako vošiel do zákruty rýchlosťou vyše 160 kilometrov za hodinu. Elektrické auto následne narazilo do steny a pohltili ho plamene, ktoré síce hasiči dokázali uhasiť za menej ako minútu po príchode na miesto, no osemnásťročné obete nehody už nezachránili. Ďalšieho tínedžera pri nehode vymrštilo z vozidla a prežil. Rodičia obetí následne podali žalobu na spoločnosť Tesla.

Úrad spustil vyšetrovanie nehody vo Fort Lauderdale z 8. mája 2018 v rámci širšieho skúmania nehôd a požiarov elektrických áut.

Tínedžeri sa v čase nehody vracali z neďalekého nákupného centra po ceste, na ktorej bola maximálna povolená rýchlosť 30 míľ za hodinu (48 km/h) a pred zákrutou odporúčaná rýchlosť 25 míľ za hodinu (40 km/h), pričom oni šli rýchlosťou 116 míľ za hodinu (187 km/h).

Mladý vodič dostal auto koncom roka 2017 a už v marci dostal pokutu, keď šiel rýchlosťou 180 km/h na úseku s povolenou osemdesiatkou. Otec následne chlapcovi zakázal auto šoférovať a požiadal Teslu, aby na ňom obmedzila maximálnu rýchlosť, čo aj spoločnosť spravila. V apríli však zamestnanci Tesly auto na základe žiadosti mladíka, ktorý mal právo rozhodovať o vozidle, upravili naspäť do pôvodného stavu.

Batérie, ktoré používa Tesla a ďalší výrobcovia elektrických automobilov, dokážu pri nehode ľahko vzbĺknuť, no spoločnosť tvrdí, že sa tak stáva omnoho zriedkavejšie ako v prípade benzínových áut.