Krvilačný útok v USA! Šialenec pobodal niekoľko ľudí, jedna osoba zraneniam podľahla

Polícia v Beavertone uviedla, že prinajmenšom jeden útok nožom sa odohral v pobočke banky Wells Fargo v nákupnej zóne Murrayhill. Po útokoch podozrivá osoba odcudzila motorové vozidlo a utiekla do oblasti Tigard, kde ju polícia zadržala. Ďalšie podrobnosti o útokoch nožom v Beavertone neboli bezprostredne známe. Nie je isté ani to, či išlo o bankovú lúpež.

We're still on the scene in Beaverton where three people were stabbed. One of the victims has died.



The suspect is in custody and we're working to learn more about what happened.



What we know so far --> https://t.co/CM5Gj6RdEF pic.twitter.com/bg4H7TmQFt