KĽDR uskutočnila kľúčový test na raketovej základni: Hlavným dôvodom jadrové zastrašovanie

Severokórejská akadémia vojenských vied v sobotu oznámila iba toľko, že krajina v piatok uskutočnila "kľúčový test", ktorý ešte viac posilní jej "schopnosť spoľahlivého strategického jadrového zastrašovania".

Podobné oznámenia prichádzajú zo strany Severnej Kórey v poslednom čase stále častejšie, čo podľa agentúry The Associated Press (AP) bude asi súvisieť s tým, že Severná Kórea sa snaží tlačiť na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu. Severokórejský líder Kim Čong-un dal nedávno Trumpovi pod hrozbou rôznych tradičných vyhrážok ultimátum, aby do konca tohto roka opäť naštartoval rokovania medzi USA a KĽDR na najvyššej úrovni, ktoré sú momentálne pozastavené.