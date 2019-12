Vojaci peniaze nedostanú: USA a Južná Kórea sa nedohodli ani po dvoch dňoch

Predstavitelia Južnej Kórey v tejto súvislosti uviedli, že Spojené štáty od Soulu požadujú za prítomnosť svojich vojsk sumu päť miliárd dolárov (približne 4,5 miliardy eur) ročne. To je päťkrát viac, ako bola Južná Kórea ochotná zaplatiť za tento rok.

Neschopnosť dosiahnuť dohodu v danej otázke, by podľa Reuters mohla viesť k zopakovaniu situácie z minulého roka, keď strany dospeli k dohode so spätnou účinnosťou až po Novom roku. Niektorí experti však varujú, že ak sa obaja spojenci nedohodnú, mohla by byť ohrozená budúcnosť americkej vojenskej prítomnosti v Južnej Kórei ako taká.

Ďalšie kolo rokovaní sa bude konať v januári v Spojených štátoch. Ako pripomína Reuters, administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci politiky "Amerika na prvom mieste" svojho ázijského spojenca už viackrát vyzvala, aby zvýšil svoje výdavky na pôsobenie amerických vojakov v tomto regióne.