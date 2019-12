Experti preskúmali slabé miesta jadrovej elektrárne: Ako dopadli Mochovce v skúške bezpečnosti?

Predoperačný tím pre kontrolu bezpečnosti (Pre-OSART) ukončil 18-dňovú misiu na hodnotenie prevádzkovej bezpečnosti v Mochovciach 3. 17-členný tím pozostával z expertov z Brazílie, Kanady, Číny, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Ruska a Spojeného kráľovstva, ako aj z dvoch pozorovateľov MAAE z Rakúska, Talianska a Ruska. Cieľom misií Pre-OSART je zlepšiť prevádzkovú bezpečnosť objektívnym hodnotením bezpečnostného výkonu s pomocou bezpečnostných noriem MAAE – a prípadne navrhnutím odporúčaní na zlepšenie. Prieskum sa týkal oblastí vedenia a riadenia bezpečnosti, školení a kvalifikácií, operácií, údržby, technickej podpory, prevádzkových skúseností, radiačnej ochrany, chémie, pohotovostnej pripravenosti a reakcií, riadení nehôd, ľudských, technologických a organizačných interakcií a uvedenia do prevádzky. Zdroj: TASR

Misijný tím Pre-OSART našiel v Mochovciach 3 množstvo osvedčených postupov, ktoré sa celosvetovo používajú v jadrovom priemysle. Elektráreň napríklad zaviedla nový bezpečnostný systém na chladenie reaktora, aj keď je odstavený. Vyvinula a používa aj online pomôcku na podporu klasifikácie a prognózy udalostí v prípade mimoriadnych udalostí. Tím tiež zistil, že závod prijal efektívny spôsob komunikácie s externými organizáciami a zainteresovanými stranami. Misia predložila niekoľko odporúčaní na zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti v Mochovciach 3 vrátane toho, aby vedúci zariadení stanovili vysoké normy a očakávania týkajúce sa prevádzky elektrárne a zabezpečili ich dôsledné uplatňovanie. Závod by mal tiež plne rozvíjať a implementovať integrovaný a strategický prístup na podporu jeho bezpečného uvedenia do prevádzky. Zdroj: TASR „Pred prvým uvedením do prevádzky novej jadrovej elektrárne musia vedúci manažéri neustále demonštrovať záväzok o bezpečnosti a zapojiť zamestnancov na všetkých úrovniach do tohto úsilia. Tím Pre-OSART dodržal takýto záväzok,“ uviedol vedúci tímu Fuming Jiang, vedúci bezpečnostný expert v sekcii prevádzkovej bezpečnosti MAAE. „Tím tiež ponúkol odporúčania a návrhy na ďalšie zlepšenie výkonu prevádzkovej bezpečnosti elektrárne.“