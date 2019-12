Svedkovia masakra v Ostrave opísali chvíle hrôzy! Ctirad (†42) vyhnal deti, potom prišlo peklo

Vo Fakultnej nemocnici Ostrava sa v utorok po siedmej ráno strieľalo. Strelec spustil paľbu v čakárni traumatologickej ambulancie po tom, ako z nej vyhnal deti. Zabil šesť ľudí, troch zranil. Pribúdajú prvé svedectvá.

Zdroj: Profimedia

„Mali sme číslo dvadsaťsedem. Žena tam zostala, nemôže chodiť, má členok v sadre, nemôžem sa jej dovolať,“ povedal približne päťdesiatnik. Utiekol a vonku pred poliklinikou čakal medzi policajtmi, záchranármi a hasičmi, ako situácia dopadne.

Zdroj: Profimedia

„Vyzeralo to ako Beretta,“ opísal muž, ktorý bol na kontrole s matkou. „Červená bunda, pripadal mi snedý, na tvári strnisko. Videla som mu do očí, chvíľu stál s pištoľou pri nohe, potom si ju priložil k hlave, ale nevystrelil,“ povedala mužova matka. Tá sa so synom ukrývala pod lavičkou, neskôr sa schovala vo vedľajšej zubnej ambulancii. Von sa dostali po viac než hodine.

Žiak druhého stupňa základnej školy videl, ako páchateľ strieľal, teda skôr popravoval. Potvrdil aj informácie o prebíjaní zásobníkov, strelec ich mal vyprázdniť dva. Na zemi videl minimálne štyri telá. Strelec nič nehovoril, ani nevykrikoval, mlčal. Mieriť mal na hlavy. Uviedol to Moravskosliezský denník.

Zdroj: Tip čiateľa

„Bola to hrôza. Toto už nechcem nikdy zažiť. Ani o tom nechcem hovoriť. Prepáčte. Jednoducho nechápem, ako človek môže urobiť niečo také. Nevinným ľuďom,“ povedala ČTK mladá žena, ktorú policajný zásah na niekoľko hodín v budove uväznil. Spolu s ňou aj desiatky ďalších pacientov, návštevníkov či zamestnancov.

Všetci ľudia, ktorí boli v čase streľby v budove a nestihli ju pred príchodom polície opustiť, dostali príkazom zostať na mieste, ukryť sa, ideálne zamknúť sa v ordináciách. Šialený strelec síce už v tej dobe na mieste nebol, to ale nikto nevedel.

Zdroj: Twitter/FNO

„Počula som streľbu. Potom sme dostali telefónom správu, že sa máme zamknúť a nikam nechodiť. Trvalo to nekonečne dlho,“ povedala ČTK žena, ktorá v budove polikliniky pracuje pre upratovaciu firmu. Dodala, že pri čakaní sa usilovala kontaktovať ostatné kolegyne. „To sa podarilo. Som rada, že sme všetky v poriadku,“ uviedla.

Zdroj: Profimedia

Postupom času policajti začali budovu evakuovať. Zdravotníci, ktorí ju opúšťali len naľahko, našli zázemie v evakuačných autobusoch. Zrovna v čase, keď k autobusom mierila asi dvadsaťčlenná skupina zdravotných sestier, vybehlo z budovy niekoľko zakuklených policajtov zásahovej jednotky. Kričali a bežali medzi ľuďmi. Niekoľko zdravotníčok v panike skočilo medzi zaparkované autá. „Čo sa to zase deje? Mám strach,“ neskrývala svoje obavy jedna z nich.

Strelec sa zabil sám

Polícia mala informáciu o pohybe strelca, ktorý z miesta činu odišiel ešte pred ich príchodom. Vypátrali jeho sivostrieborné vozidlo Renault Laguna 9T57401. Sledoval ho vrtuľník a muž nakoniec spáchal samovraždu. Strelil sa do hlavy ešte pred dolapením políciou. Išlo o štyridsaťdvaročného Ctirada V. z regiónu Opava, zbraň držal nelegálne. Jeho totožnosť potvrdil Aleš Zygula, šéf spoločnosti, v ktorej muž pracoval.

Na snímkach Ctirad V. Zdroj: Policie ČR

„Je pravda, že útočník z Fakultnej nemocnice Ostrava bol náš pracovník, náš stavebný technik,“ povedal Moravskosliezskému denníku Zygula. Ctirad si podľa bývalého nadriadeného vzal do hlavy, že je ťažko chorý a lekári ho odmietajú liečiť. „Zle sa mi to vstrebáva, dobre som poznal,“ dodal jeho Ctiradov kolega.