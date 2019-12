Krvavá streľba v Ostrave: Babiš oznámil celoštátne uctenie si pamiatky šiestich obetí

Formálne nepôjde o štátny smútok. "Celoštátna symbolické ocenenie pamiatky bude formou rozozvučania sirén po dobu dvoch minút a 20 sekúnd. Bude to 17. decembra od 12. hodín," uviedol Babiš s tým, že ide o totožnú pietu, akú republika držala za obete streľby v Uherském Brodě v roku 2015.

Streľba sa odohrala v utorok ráno vo Fakultnej nemocnici Ostrava. Minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) potvrdil, že páchateľ je po smrti. Jeho útok mal šesť obetí, ďalší traja ľudia sú zranení - dvaja z nich ťažko a jeden je v kritickom stave. "Tak, ako viem, ako útok prebiehal, tak to bola de facto poprava. On strieľal veľmi zblízka, väčšinou do hlavy. To ukazuje na brutalitu a charakter toho človeka i útoku," povedal Hamáček.

V streľbe zrejme nechcel prestať

Podľa riaditeľa ostravskej nemocnice bol páchateľ takzvaný tichý strelec, začal strieľať bez varovania. Jedna zo svedkýň pre ČT uviedla, že útočník zrejme nechcel v streľbe prestať, ale vyprázdnil zásobník. V tej chvíli začali ľudia z čakárne utekať. Polícia spresnila, že zahynuli štyria muži a dve ženy. Ministerstvo spravodlivosti neskôr oznámilo, že dve zo šiestich obetí streľby boli príslušníci väzenskej služby.ä

K útoku na traumatológii došlo okolo štvrť na osem ráno, policajti na miesto prišli podľa Hamáčka tri minúty po tom, čo sa o streľbe dozvedeli. Útočník stihol odísť, než dorazila prvá hliadka. Páchateľ vo veku 42 rokov si strelil do hlavy, keď polícia vypátrala jeho auto. Podľa informácií Českej televízie vypátrali policajti podozrivé vozidlo neďaleko areálu Loděnice v Děhylově - severozápadne od Ostravy.

Muž v minulosti mal trestné záznamy

"Polícia lokalizovala vozidlo, po ktorom pátrala a ktoré páchateľ používal. Vedľa vozidla bolo lokalizované telo osoby. Na miesto bola vyslaná polícia a záchranná služba. Ukázalo sa, že ide o páchateľa, ktorým je muž z Opavska vo veku 42 rokov," povedal Hamáček. Minister spresnil, že muž po výstrele ešte žil. "Po asi polhodinovej resuscitácii zraneniam podľahol. Takže páchateľ tohto hrozného činu je po smrti," dodal. Po útoku v Ostrave zasahovali všetky krajské policajné zložky a tiež Útvar rýchleho nasadenia.

Moravskosliezský krajský policajný riaditeľ Tomáš Kužel spresnil, že policajti pátrali po vozidle útočníka vrtuľníkom. "Keď bol vrtuľník nad vozidlom, tak sa páchateľ strelil do hlavy," opísal. Muž mal podľa polície z minulosti už trestné záznamy, išlo podľa Kužela o prípady "násilnej alebo majetkovej trestnej činnosti".

Premiér Andrej Babiš povedal, že podľa informácií, ktoré od polície dostal, pomohla polícii páchateľova matka. "Prišiel domov a oznámil, že zastrelil ľudí a že sa ide zastreliť," priblížil. Prezident ČR Miloš Zeman vyjadril hlbokú sústrasť pozostalým po obetiach streľby. Poďakoval sa príslušníkom bezpečnostných zložiek, lekárom a všetkým, ktorí pomáhajú. Na Twitteri to uviedol jeho hovorca Jiří Ovčáček.