Strelca z Ostravy udala matka: Jeho susedka bola v osudný moment v nemocnici, prehovorila o hrôze

Ctiradova susedka bola počas masakra v nemocnici

Na miesto, kde Ctirad žil uplynulých päť rokov, vyrazila reportérka Novy. Televízia vo štvrtok priniesla exkluzívny rozhovor so susedkou údajného strelca. „Osobne som ho nepoznala, býva tu mnoho ľudí,“ zverila sa televízii žena, ktorá je udalosťou otrasená. V osudný okamih sa totiž nachádzala v ostravskej nemocnici.

Žena tam pracuje na novorodeneckom oddelení, ktoré je dostatočne ďaleko od čakárne traumatologickej ambulancie. „Aj tak nás to všetkých zasiahlo,“ povedala. „Je to tragédia. Nedokážem si prestaviť, že by prišiel k nám na novorodenecké a postrieľal by tam matky a deťmi,“ dodala zdesená žena.

Strelec podľa výpovedí svedkov pred svojim činom prechádzal niekoľko ďalších oddelení a vyberal si, kde zaútočí. Vo väčšine čakární bolo prázdno, až na traumatológiu. „Prepáčte, potrebujem mať chvíľku pokoj, zajtra zas musím do práce, potrebujem sa z toho spamätať,“ doplnila žena.

Strelca udala jeho matka

Ctiradova matka zavolala na políciu zhruba tri hodiny po krvavej dráme v nemocnici. Vo štvrtok o tom informoval denník MF Dnes, ktorý sa odvoláva na dva na sebe nezávislé zdroje. Žena mala oznámiť, že sa jej syn k ohavnému činu priznal a že sa nachádza v okolí obce Děhylov. Děhylov leží asi osem kilometrov od ostravskej fakultnej nemocnice. Polícia tam okamžite vyslala zásahové jednotky s vrtuľníkom. Muža dolapila pri reštaurácii Loděnice. Strelec sa však strelil do hlavy. V dôsledku zranení po polhodinovej resuscitácii zomrel.

Krátko po masakri bolo známe, že strelcovi sa podarilo z nemocnice utiecť pred príjazdom polície a že navštívil matku, ktorej sa zveril s tým, čo napáchal, pričom jej povedal, že sa zabije.

Ctirad si zarábal ako stavebný technik. Od približne polovice októbra bol chorý. Jeho zamestnávateľ uviedol, že Ctirad bol posledných štrnásť dní práceneschopný, lebo si myslel, že trpí vážnou chorobou.