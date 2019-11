Pápež František na ďalšej zámorskej ceste: Počas troch dní bude podporovať Japonsko

Františkovo lietadlo priletelo do Tokia z Thajska. Pápež sa následne stretol v sídle Svätej stolice s katolíckymi biskupmi. Ulice v jej blízkosti napriek dažďu lemovali nadšení veriaci. V nedeľu by mal zavítať aj do miest Hirošima a Nagasaki, na ktoré počas vojny dopadli atómové bomby.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia

Návštevou Japonska si pápež plní svoj sen z mladých čias, keď tam chcel pôsobiť ako misionár. Katolíci tvoria v Japonsku výraznú menšinu, je ich tam menej než 0,5 percenta.