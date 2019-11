Nový teleskop za viac ako miliardu dolárov dostal zelenú: Stavať sa bude na ostrove La Palma

Terajší teleskop na Kanárskych ostrovoch

Zdroj: SITA/AP Photo/Carlos Moreno, File

BARCELONA - Obrovský teleskop za 1,4 miliardy dolárov (1,2 miliardy eus) je o krok bližšie k tomu, že ho postavia na Kanárskych ostrovoch. Oznámil to riaditeľ Inštitútu pre astrofyziku na Kanárskych ostrovoch Rafael Rebolo. Ako povedal pre tlačovú agentúru The Associated Press, stavebné povolenie dostali od mesta Puntagorda na ostrove La Palma.