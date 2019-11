VIDEO Na americkej diaľnici havarovalo lietadlo: Nezvratný osud? Z tohto behá mráz po chrbte

Inštruktor, jeho žiak a náhodný okoloidúci utrpeli zranenia. Úrady však bližšie detaily zatiaľ nezverejnili. To isté lietadlo vlani v máji narazilo do auta na Interstate 15, no vtedy sa nikomu nič nestalo. Spomínané letisko v uplynulom období hlásilo niekoľko incidentov, jedným z nich je aj januárová havária na pristávacej dráhe.