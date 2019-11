Najhoršie nešťastie v histórii Antarktídy: Stačil zlomok sekundy a stovky ľudí boli mŕtve

Vyšetrovanie sa najprv snažilo zviesť všetku vinu na mŕtveho kapitána. Potom sa ale ukázalo, že hlavnou príčinou nehody bol navigačný omyl spôsobený opätovným nastavením prístrojov, o ktorom posádka nevedela. Pilotov Douglasu s turistami zvedavými na krásy krajiny večného ľadu, ktorý sa pohyboval vo výške iba 500 metrov, navyše zmiatol jav zvaný "biela tma", kedy sa nízke mraky spojili so zasneženými pláňami na úbočí sopky, takže až do posledných okamihov netušili, že sa rútia priamo proti nej.

Air New Zealand Flight 901 (1979) ZK-NZP is the deadliest plane crash to occur in Antarctica. The McDonnell Douglas DC-10-30 crashed into Mount Erebus in poor visibility after the coordinates of the flight path were changed without informing the crew. Deaths 257 (all). pic.twitter.com/uoOvNzauFF