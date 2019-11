Raketový útok otriasol Jemenom: Najmenej päť vojakov prišlo o život

Terčom útoku bol vojenský tábor. Zranenia utrpelo najmenej 12 vojakov. K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil. Hovorca vládnych síl povedal, že armáda v utorok odrazila útok jemenských šiitských povstalcov húsíov južne od prístavného mesta Hudajda. Pri útoku podľa hovorcu prišli o život štyria povstalci.

Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitski povstalci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci. Prišli pritom o život desaťtisíce ľudí, väčšinou civilistov. Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti.