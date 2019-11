Nešťastie nechodí samo: VIDEO Kamera zachytila čelnú zrážku vlakov v Indii, to isté sa stalo aj v Bangladéši

Do indického expresu narazil podľa denníka India Today asi o pol jedenástej dopoludnia prímestský vlak na trati Malakpet – Kačeguda. Poškodilo sa šesť vagónov prímestského vlaku a tri vagóny expresu. Čelnú zrážku zachytila bezpečnostná kamera. Do nemocnice previezli šestnásť zranených, dvoch už prepustili. Medzi zranenými je strojvodca prímestského vlaku, ktorý zostal uväznený v kabíne. Podľa predbežných záverov vyšetrovania je práve on vinníkom nehody, zrejme si nevšimol signál Stoj. Tragickejšie následky mala utorková čelná zrážka vlakov v Bangladéši, kde sa stretli dva vlaky v Brahmabariji asi sto kilometrov východne od hlavného mesta Dháka. Jeden vlak mieril do prístavu Čitágáong, druhý – expresná súprava do bangladéšskej metropoly. Tri vagóny vlaku do prístavu na juhu krajiny boli úplne zničené. „Keď som vystúpil z vlaku, videli sme mŕtve telá bez hláv, nôh a rúk,“ povedal Muhammad Muslim (50), ktorý v dobe zrážky spal. Zrážka si vyžiadala 16 mŕtvych a 40 zranených. Zatiaľ nie je jasné, prečo oba vlaky vošli na tú istú koľaj.