AKTUÁLNE V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny, TU hlásia hodinové zdržanie

BRATISLAVA - Doprava v Bratislave a okolí je v pondelok ráno spomalená. Vodiči sa hodinu zdržia na starej Seneckej ceste pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. Na trase z Mosta pri Bratislave v smere do hlavného mesta hlási Zelená vlna RTVS tiež hodinové zdržanie.

Nehoda, pri ktorej sa zrazili dve osobné autá, sa stala na pripájači z diaľnice D2 na D1 na nultom kilometri v smere do Petržalky. Podľa Zelenej vlny je tam blokovaný ľavý jazdný pruh. Nehoda je aj Pri mlyne smerom z Roľníckej ulice, kde treba tiež rátať so zdržaním.

Kolóny sú na Ulici svornosti a Račianskej smerom do mesta. Zdržanie predstavuje približne 20 minút. Stella centrum hlási 20-minútové zdržanie aj na Popradskej ulici v smere do centra a na Hradskej v smere z Vrakune do centra.

Na Podunajskej smerom na Vrakunskú si vodiči postoja 20 minút. Zelená vlna hlási kolónu aj na diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most do Petržalky. Na Slovnaftskej smerom do centra je zdržanie 15 minút. Kolóna je aj v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy, vodiči si počkajú 30 minút.

Z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy sa zdržia desať minút, medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi do 20 minút. Stella centrum informuje aj o 20-minútovom zdržaní v Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy. Za Blatným, v smere na D1 a do Senca, si vodiči počkajú tiež 20 minút. V Ivanke pri Dunaji, v smere od Bernolákova do Bratislavy, sa zdržia 15 minút.