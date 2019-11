Mrazivé slová pred súdom: FOTO Historik sa priznal k vražde svojej milenky, plánoval sa zabiť ako Napoleon

MOSKVA – Oceňovaný ruský historik Oleg Sokolov sa so svojou mladučkou partnerkou a bývalou študentkou Anastáziou Ješčenkovou pohádal a v afekte ju zabil. Z jej tela potom odrezal hlavu, ruky a nohy. Vraj mal v pláne sa pozostatkov zbaviť, a potom v dobovom kostýme Napoleona verejne spáchať samovraždu. V pondelok (11. 11.), teda deň po tom, ako sa k vražde priznal, ho súd pred konaním riadneho procesu umiestnil na dva mesiace do dočasnej väzby.

Oleg Sokolov (63), ruský historik a profesor, ktorý sa špecializuje na Napoleona, svoju mladú partnerku a bývalú študentku, s ktorou žil päť rokov, zastrelil štyrmi ranami z pušky. Telo následne rozštvrtil pílkou. A to tak, že odrezal nohy, ruky a hlavu.

Sokolov svoj čin oľutoval

Súdu povedal, že 24-ročnú Anastáziu Ješčenkovú miloval, dostali sa však do sporu kvôli jeho deťom z predchádzajúceho vzťahu. Tvrdí, že Ješčenková na neho zaútočila ako prvá. „Počas hádky sme sa obaja prestali kontrolovať. Nechápem, ako sa to stalo - niečo také sa mi nikdy predtým nestalo. Zaútočila na mňa nožom,“ citovala agentúra Interfax historika. „Som v šoku a ľutujem to,“ dodal k činu profesor. Sokolovov právnik uviedol, že zvažuje možnosť prípad označiť ako nutnú obranu.

Sokolov mal záľubu v dobových kostýmoch. Ješčenková jeho nadšenie pre prevleky zdieľala. Zdroj: SITA/AP, FB/Мария Арбатова

Anastáziin brat hovorí, že historik ju zabil v byte, z ktorého ju vyhodil

Brat obete sa podľa ruských médií domnieva, že motívom zločinu bola historikova žiarlivosť. Tvrdí, že sestru mal vyhodiť z bytu, a keď sa večer vrátila najmä po notebook a rozpísanú dizertačnú prácu, zavraždil ju. „Ona si len chcela vyraziť von so spolužiakmi, no profesor jej vynadal do nevďačníc a vyhodil ju z bytu,“ povedal Anastáziin brat. „O jednej v noci volala, že sa vracia po veci, o druhej volala, že má veci a odchádza. O piatej už jej mobil mlčal,“ dodal.

Opitý spadol do rieky, v ruksaku mal Anastáziine ruky

Sokolova polícia zadržala v sobotu večer po tom, čo ho záchranári vytiahli z rieky Mojka v centre Petrohradu. Vtedy mu v ruksaku našli zbraň a ženské ruky. Podľa agentúry AFP spadol do rieky, keď sa usiloval častí tela zbaviť. V tom čase bol opitý. Záchranárov zavolal taxikár, ktorý počul výkriky o pomoc.

Olega Sokolova poslal súd do dočasnej väzby. Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Polícia potom v historikovom byte našla časti ženského tela, ďalšie pozostatky Ješčenkovej hľadal v rieke tím potápačov. Namiesto toho však našli kostru muža, dávnu obeť iného zločinu. Agentúra RIA s odvolaním sa na pátrací tím uviedla, že pozostatky mladej ženy prúd pravdepodobne odniesol do Fínskeho zálivu.

Francúzsky prezident Sokolovovi udelil najvyššie francúzske štátne vyznamenanie

Sokolov je odborníkom na vojnové dejiny Ruska a Francúzska na prelome 18. a 19. storočia a špecializuje sa na postavu vojvodcu a cisára Napoleona Bonaparteho. Podieľal sa na vzniku mnohých dokumentov a filmov z napoleonskej éry aj na organizácii rekonštrukcií bitiek, vrátane tej pri českom Slavkove či pri Waterloo.

Francúzsky prezident Sokolovovi udelil vyznamenanie Rad čestnej légie. Zdroj: FB/Мария Арбатова

Francúzsky prezident Jacques Chirac Sokolovovi v roku 2003 udelil najvyššie francúzske štátne vyznamenanie Rad čestnej légie, ktorého tradíciu založil práve Napoleon. Historik pôsobil na fakulte moderných dejín petrohradskej univerzity, ktorá ho však po jeho priznaní z funkcie odvolala. Jeho študenti ho označovali za nadaného rétora, "podivná" im však pripadala Sokolovova záľuba v dobových kostýmoch, rovnako ako to, že Ješčenkovej, ktorá jeho nadšenie pre prevleky zdieľala, hovoril podľa Napoleonovej manželky Josefína.