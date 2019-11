Bezpečnostná hrozba v Amsterdame bol planý poplach, za všetko mohol omyl pilota

Na amsterdamskom letisku Schiphol došlo v stredu k planému poplachu po tom, čo pilot lietadla spoločnosti Air Europa omylom zadal kód hlásiaci pokus o únos. Informovala o tom na Twitteri samotná letecká spoločnosť Air Europa. K incidentu došlo podľa holandskej vojenskej polície o 19.30 h.

— DEVELOPING: Parts of the Schiphol Airport in Amsterdam is on lockdown after 'suspicious incident' on plane. Unconfirmed reports of hijacking with hostages. — Details To Follow Right Here On @TheBelaaz.



(Photos Via NF) pic.twitter.com/9XVsPYLvjB