Hrozivý incident v Haagu: Muž útočil nožom, hlásia zranených

K incidentu došlo na ulici Grote Marktstraat, kde bolo v tom čase množstvo ľudí. Haagska polícia informovala, že pátra po mužovi vo veku približne 45 až 50 rokov v sivom joggingovom odeve. Policajná hovorkyňa Marije Kuiperová pre AP uviedla, že zatiaľ nie je jasné, či išlo o terorizmus.

Traja ľudia utrpeli v piatok zranenia pri útoku bodnou zbraňou v nákupnej štvrti v centre holandského Haagu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na políciu. Holandské orgány bezprostredne neposkytli bližšie informácie o okolnostiach incidentu, napísala agentúra AFP. Podľa nej nad miestom preletelo niekoľko policajných vrtuľníkov, dorazilo tam aj niekoľko záchranárskych vozidiel. Policajná hovorkyňa Marije Kuiperová pre agentúru AP uviedla, že zatiaľ nie je jasné, či išlo o terorizmus.

