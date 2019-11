Macron je z Iránu pohoršený: Posledné rozhodnutia Teheránu ohľadom jadrového programu sú závažné

"V nadchádzajúcich dňoch budem viesť rozhovory, a to aj s Iráncami - a vyvodiť dôsledky musíme spoločne," povedal francúzsky líder na tlačovej konferencii počas návštevy Pekingu. Iránsky prezident Hasan Rúhání ešte v utorok oznámil, že 1044 centrifúg v podzemnom jadrovom zariadení Fordú začnú nasledujúci deň napĺňať plynom fluorid uránový (UF6). To by však bolo v rozpore s jadrovou dohodou, keďže ide o zlúčeninu používanú v procese obohacovania uránu.

Irán v priebehu tohto roka pozastavil plnenie viacerých záväzkov zo spomínanej dohody a pohrozil, že od nej úplne odstúpi. Začal napríklad obohacovať urán nad úroveň, ktorú mu táto dohoda povoľuje. Teherán týmito krokmi reagoval na rozhodnutie Spojených štátov, ktoré v roku 2018 od dohody jednostranne odstúpili a následne zaviedli voči Iránu tvrdé sankcie. Zvyšní signatári sa dohodu stále pokúšajú zachrániť.