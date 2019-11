Pchjongjang na zozname podporovateľov terorizmu: Zaradenie bráni jadrovej diplomacii

Ako v utorok uviedlo, správa opäť dokazuje, že Spojené štáty udržiavajú "nepriateľskú politiku" a "zakorenený odpor" voči Severnej Kórei. "Je to urážka a zrada partnera v dialógu," uviedlo ďalej vo stanovisku, ktoré zverejnili štátne médiá. "Kanál dialógu medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi sa čím ďalej tým viac zmenšuje," dodalo s tým, že sa tak deje v dôsledku amerického postoja.

KĽDR je na americkom zozname krajín, ktoré podporujú terorizmus, dve desaťročia, odvtedy, čo jej agentov obvinili z bombového útoku na lietadlo juhokórejských aerolínií z roku 1987. Zo zoznamu ju Washington vyradil v roku 2008 usilujúc sa o jadrovú dohodu s Pchongjangom. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa Severnú Kóreu na zoznam opäť zaradila v roku 2017 s tým, že krajina naďalej opakovane podporuje činy medzinárodného terorizmu.

Spojené štáty a KĽDR vlani začali rokovania o ukončení severokórejského jadrového programu, no od neúspešného februárového summitu Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom diplomacia stagnuje. Zástupcovia oboch krajín sa v septembri stretli v Štokholme, no ani ich rokovania nepriniesli žiaden pokrok. Severná Kórea medzičasom vytvára na Spojené štáty tlak, aby k rokovaciemu stolu do konca roka priniesli návrhy prijateľné pre obe strany a oživili tak jadrovú diplomaciu. V ostatných mesiacoch napríklad viackrát otestovala svoj arzenál.