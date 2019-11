Trump vymenoval za nového ministra pre vnútornú bezpečnosť: Stal sa ním Chad Wolf

Na otázku novinárov, či sa Wolf stane novým ministrom pre vnútornú bezpečnosť, Trump pred Bielym domom poznamenal, že do tejto funkcie vymenoval "veľmi spoľahlivého človeka", ktorý má rešpekt. Chad Wolf by mal na tomto poste nahradiť Kevina McAleenana, ktorý v októbri odstúpil. McAleenan pôsobil vo funkcii ministra pre vnútornú bezpečnosť len pol roka. Na tomto poste vystriedal Kirstjen Nielsenovú, ktorá tento rezort viedla 18 mesiacov.

Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (Department of Homeland Security, DHS) bolo zriadené 25. novembra 2002 ako odpoveď na útoky na USA z 11. septembra 2001. Plní úlohy, ktoré v iných krajinách spadajú do kompetencie ministerstva vnútra. Hlavnou úlohou DHS je reagovať na prípadné domáce hrozby. Po zániku Imigračného a naturalizačného úradu (INS) v marci 2003 prevzalo DHS všetky povinnosti spojené so strážením hraníc. Celkovo má DHS okolo 240.000 zamestnancov.