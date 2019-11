Veľké pozvanie od Putina: Trump pravdepodobne príde na oslavy 75. výročia Dňa víťazstva v Moskve

"To pozvanie si vážim. Bude to uprostred politickej sezóny, takže uvidím, či sa mi to podarí, ale ak by som mohol, rád by som išiel," povedal Trump novinárom pri odchode z Bieleho domu na podujatie spojené s kampaňou súvisiacou s prezidentskými voľbami, ktoré sa v USA budú konať v novembri roku 2020.

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov vo štvrtok povedal, že Putinovo pozvanie na budúcoročné oslavy 75. výročia víťazstva sovietskej Červenej armády nad nacistickým Nemeckom bolo americkou stranou "prijaté so záujmom", odpoveď naň však Kremeľ od Bieleho domu zatiaľ nedostal.