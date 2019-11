Pacienti Lekárov bez hraníc čelia extrémnemu násiliu, situácia na juhu Mexika je kritická

MEXICO CITY/PRAHA - Na južnej hranici Mexika pribúda únosov a prípadov extrémneho násilia, ktorým čelia ľudia na úteku. V uplynulých týždňoch to v meste Tenosique zaznamenali tímy Lekárov bez hraníc, ktoré poskytujú lekársku a psychologickú starostlivosť v juhovýchodnej časti Mexika. Pacienti hovoria o únosoch, mučení, extrémnom násilí, krutom zaobchádzaní a sexuálnych útokoch s cieľom ich vydierať. Ľudia na úteku násiliu čelia ihneď, len čo prekročia hranice z Guatemaly a zamieria do mesta Tenosique.

„Sme svedkami výrazného nárastu počtu únosov, prípadov krutého zaobchádzania a mučiacich metód, ktoré používajú zločinecké skupiny pôsobiace v tejto oblasti,“ opísala Gemma Pomaresová, vedúca zdravotníckych aktivít Lekárov bez hraníc v meste Tenosique.

Za necelý mesiac tam Lekári bez hraníc ošetrili jedenásť ľudí na úteku, ktorí sa stali obeťami únosov a mučenia. O náraste násilia voči ľuďom na úteku v tejto oblasti svedčí fakt, že rovnaký počet obetí únosov tam zdravotníci ošetrili za prvých osem mesiacov tohto roka.

Pacienti počas lekárskych a psychologických konzultácií opisovali, ako ich únoscovia odviedli do opustených domov, kde ich donútili vyzliecť si šaty a na niekoľko hodín ich zviazali. Boli tiež vystavení teplu a drsnému počasiu. Väznitelia pritom žiadali telefónne čísla svojich príbuzných.

Lekári bez hraníc tiež ošetrovali pacientov so strelnými, bodnými a reznými zraneniami. Starali sa o obete sexuálneho násilia, a to vrátane ľudí, ktorí podstúpili mučenie - napríklad elektrické šoky v oblastiach genitálií a konečníka. Niektorí z pacientov uviedli, že boli nútení sledovať znásilnenia svojich blízkych.

Humanitárne následky tvrdšej migračnej politiky

Ľudia na úteku počas cestovania Mexikom čelili násiliu prakticky vždy. Avšak vydieranie a tak vysoká miera extrémneho násilia bola viac rozšírená na severe krajiny, v mestách blízko hraníc s USA. Na juhu Mexika zvyčajná až doteraz nebola, upozorňuje Gemma Pomaresová.

Politika mexickej vlády (s cieľom obmedziť migračnú vlnu do USA) v podobe zadržiavania, deportácie, kriminalizácie a perzekúcie spôsobuje, že ľudia na úteku sú nútení uchyľovať sa k čím ďalej nebezpečnejším cestám, varujú Lekári bez hraníc.

Kvôli týmto opatreniam je viac mužov, žien i detí vydaných napospas zločineckým skupinám, ktoré beztrestne operujú naprieč regiónom, a to predovšetkým na ceste z Guatemaly do Tenosique. Pôsobia tiež v mexických mestách na hranici so Spojenými štátmi - viac ako polovica ľudí, ktorým tam pomáhajú Lekári bez hraníc, uviedla, že sa stala obeťou únosu.

„Bolo len otázkou času, kedy sa násilie voči ľuďom na úteku, ktorého sme svedkami pri severnej hranici, rozšíri aj na juh krajiny. Sledujeme teraz humanitárne následky tvrdšej migračnej politiky, ktorá je navrhnutá tak, aby spôsobovala ešte väčšie utrpenie tisíckam ľudí, ktorí utekajú v zúfalej snahe zachrániť si život. Nedostatok ochrany a krutosť, s ktorou sa s nimi zaobchádza, sú neprijateľné,“ podotkol Sergio Martín, koordinátor Lekárov bez hraníc pre Mexiko.

Lekári bez hraníc poskytujú lekársku a psychologickú pomoc pozdĺž mexickej migračnej trasy už od roku 2012, ide najmä o ľudí utekajúcich z Hondurasu, Guatemaly a El Salvadoru. V meste Tenosique poskytujú zdravotnú starostlivosť štyri roky. Tímy Lekárov bez hraníc pôsobia v mexických štátoch Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, v štáte Mexiko a v hlavnom meste Mexico City.