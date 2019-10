MIMORIADNA SPRÁVA Trump potvrdil likvidáciu vodcu Islamského štátu, zahynuli aj jeho tri deti

"Al Baghdádí je mŕtvy," oznámil Trump pred novinármi počas vyhlásenia v Bielom dome. Vodca IS sa podľa slov amerického prezidenta odpálil za pomoci samovražednej vesty počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.

